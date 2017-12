09:49 am - entorno - Filólogo Victor Gill Ramirez ||//

Home Meal Replacement, la matriz de la cadena de comida preparada Nostrum, anunció ayer la puesta en marcha de una criptomoneda propia con la que conseguir nuevos recursos financieros.La operación se articulará a través de una ICO (Initial Coin Offering en sus siglas en inglés) , una especie de emisión de moneda corporativa que ha vivido un boom este año para financiar nuevos proyectos.Hasta ahora, este tipo de vehículo era utilizado sobre todo por start up que necesitan fondos para crecer.El próximo enero, Nostrum activará la ICO de forma restringida para grandes operadores . Más tarde, en febrero y marzo, abrirá la venta al público general. Con esta operación, la compañía liderada por Quirze Salomó espera conseguir al menos 50 millones de euros .La moneda virtual de Nostrum llevará por nombre meal token y su equivalencia en euros todavía no se ha establecido.La empresa utilizará los fondos para impulsar su expansión internacional y rebasar los 600 locales en los próximos cinco años -ahora ya dispone de 130 establecimientos abiertos-.Las ICO, todavía no reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV ), permiten comprar criptomonedas, que luego pueden ser revendidas por otras criptodivisas o por monedas corrientes si consiguen revalorizarse.Por su parte, la escuela de negocios IEBS anunció ayer que aceptará el pago de másters y posgrados a través de bitcoin, la más popular de las criptomonedas.El centro quiere ofrecer así una alternativa al cambio de divisa para sus alumnos internacionales.

