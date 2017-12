España recibió en los once primeros meses del año 77,8 millones de turistas, un 9,1% más que en el mismo periodo del año pasado y lo que supone superar los 75,6 millones de viajeros que nos visitaron en todo el 2016, cuando se marcó un récord histórico.Sólo en noviembre, España recibió 4,4 millones de turistas internacionales, un 7,4% más que en el mismo mes de 2016, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).La caída en la llegada de turistas en Cataluña (del 2,3%) en noviembre, un mes que siguió marcado por la inestabilidad política en esa comunidad, se sumó a la del 4,7% experimentada en octubre.De vuelta a los datos en los once primeros meses de 2017, los principales países emisores fueron el Reino Unido (con cerca de 18,0 millones de turistas y un incremento del 7% con respecto a los 11 primeros meses de 2016), Alemania (con más de 11,4 millones de turistas y un crecimiento del 6,1% ) y Francia (con casi 10,7 millones de turistas y un aumento del 0,4%).En el acumulado del año, Cataluña (con más de 18,2 millones y un aumento del 6,1 % respecto al mismo periodo de 2016) se mantuvo como la comunidad que más turistas recibe, seguida de Baleares (con cerca de 13,7 millones y un incremento del 6,2 %) y Canarias (con casi 13 millones y un crecimiento del 7,9%).En noviembre, Reino Unido fue el principal país de origen, con 913.373 turistas, lo que representa el 20,8% del total y un incremento del 5,4 % con respecto a noviembre del año pasado.Alemania y Francia son los siguientes países de origen con más turistas que visitan España en noviembre: Alemania aporta 594.451 (un 9 % más en tasa anual) y Francia 535.781 (un 0,5 % más).Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos anuales de los turistas procedentes de Estados Unidos (31,5%), Rusia (25,7%) y Países Bajos (13,7%).Canarias fue el primer destino principal de los turistas, con el 28,2% del total, seguida de Cataluña (22,4%) y Andalucía (13%).La vía aeroportuaria fue la que sirvió de entrada al mayor número de turistas en noviembre, con casi 3,6 millones, lo que supone un crecimiento anual del 7,5%.Por carretera llegaron un 2,2% menos de turistas que en noviembre de 2016 y por ferrocarril un 2% menos, mientras que por puerto accedieron un 67,3% más.El número de turistas que utilizaron el alojamiento de mercado (hoteles o viviendas en alquiler) como modo principal subió un 6,1 % en noviembre, mientras que el alojamiento de no mercado (vivienda de familiares o amigos o vivienda en propiedad) aumentó un 11,7%.El ocio, recreo y vacaciones fue el motivo principal del viaje a España para cerca de 3,7 millones de turistas en noviembre, lo que supone un crecimiento anual del 13,4%, mientras que por negocios, motivos profesionales llegaron 378.804 (un 9,1% menos) y por otros motivos 336.277 (un 21,7 % menos).En noviembre casi 3,2 millones de turistas viajaron sin paquete turístico, lo que supone un incremento anual del 4,9%, mientras que con paquete turístico llegaron más de 1,2 millones, con un aumento del 14,3%.

© Víctor Gill.

© Víctor Gill Ramirez.

© Víctor Gill Ramirez empresario

Tags: Victor Gill Ramirez, Victor Gill, Victor Gill Empresario, Victor Gill Venezuela, Visa

Victor Gill Ramirez Wilcox ||//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi