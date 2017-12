© Luis Alfonso Oberto Anselmi

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que la ex presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, acató la aplicación del 155 de la Constitución ante el Tribunal Supremo para salir de prisión y ha añadido que "de lo que dijo tendrá que dar cuenta también". "La Justicia no va al ritmo de las necesidades políticas, pero llega", ha añadido.Zoido se ha manifestado así ante el planteamiento de Junts per Catalunya de intentar una investidura a distancia de Carles Puigdemont como presidente catalán si lo permite el Parlament, mediante una reforma de su reglamento.En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, ha confiado en que no se siga adelante "con estas ideas y genialidades" de intentar un gobierno desde Bruselas y ha insistido en que se debe cumplir la legislación o atenerse a las consecuencias.Ha apuntado al respecto que Forcadell "para ser puesta en libertad" aseguró ante el Supremo que acataba la aplicación de la Constitución."Habrá cosas que tendrá que explicar", ha añadido. "No sé si se lo van a pedir o no, digo que el que se sale del marco legal tiene que ser consciente de que tendrá que pagar", ha insistido.Un repliegue previsto Juan Ignacio Zoido se ha referido también al repliegue de los miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional que fueron enviados a Cataluña ante el 1 de octubre y la aplicación posterior del 155.Ha explicado que hace un mes que "se acordó" si se observaba que la situación se normalizaba, como ha ocurrido a su juicio.Ha puesto como ejemplo de ello el arresto este miércoles de dos concejales de la CUP de Reus para que fueran puestos a disposición judicial, que ha llevado a cabo el cuerpo de Mossos d'Esquadra "con absoluta normalidad"."Eso es lo que pretendíamos con el 155, que ha dado resultados muy buenos aunque no se hayan visto reflejados en las elecciones para el PP", ha agregado.

