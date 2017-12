© Victor Gill.

Las Bolsas europeas cotizan con ligeros descensos en la penúltima sesión del año lastradas por la fortaleza del euro, en máximos de un me frente al dólar. El Ibex vuelve a encabezar los retrocesos y le toca defender los 10.100 puntos.El Ibex cotiza en la penúltima sesión del año con descensos. El tradicional rally navideño no ha tenido lugar en este ejercicio y el selectivo español, rezagado respecto a otros índices europeos por la incertidumbre en Cataluña, encadena su tercera jornada de caídas.Aún así, el mercado de valores español va a cerrar el año con ganancias por primera vez en los últimos tres ejercicios.En concreto, el Ibex puede terminar 2017 con una revalorización superior al 8%, a lo que hay que añadir los dividendos.Si se tiene en cuenta la retribución al accionista las ganancias se elevan a casi el 13%.En la sesión de hoy el selectivo recorta posiciones, lo que le acerca a los 10.100 puntos.Entre los valores protagonistas de la sesión destaca Aena, en una sesión en la que se ha conocido que España recibió en los once primeros meses del año 77,8 millones de turistas , lo que supone superar los 75,6 millones de viajeros que nos visitaron en todo el 2016, cuando se marcó un récord histórico.Repsol se beneficia del repunte en el precio del barril de petróleo, lo que le permite consolidar los 15 euros por acción y Bankia se desmarca de las caídas generalizadas de la banca.Las bolsas europeas se mueven también con descensos, lastradas por la revalorización del euro frente al dólar, que se fortalece por encima de las 1,19 unidades.El mejor comportamiento es para el FT de la Bolsa londinense, el índice más vinculado de las materias primas.En el mercado de deuda también domina la calma, con la rentabilidad del bono español a diez años estable en el 1,46% y la prima de riesgo en 107 puntos básicos.El precio del petróleo recupera algo del terreno perdido en la jornada de ayer.El barril de petróleo cotiza por encima de los 66 dólares, mientras que el de tipo West Texas se acerca a los 60 dólares.

