Iberdrola ha anunciado que la reforma fiscal aprobada recientemente en Estados Unidos le supondrá un ingreso no recurrente después de impuestos de 1.200 millones de euros.Según los cálculos preliminares realizados por la compañía eléctrica , la reforma fiscal de Trump le permitirá ingresar una cifra "en el entorno de los 1.200 millones de euros después de impuestos, consecuencia de los ajustes a realizar en diversas partidas contables que se están analizando, al no estar disponible aún toda la información necesaria para su determinación".El grupo español ha señalado que el regulador bursátil estadounidense (SEC), "reconociendo la complejidad de su cálculo", permite bajo los principios contables US GAAP "un registro provisional de los efectos de dicha reforma fiscal durante el periodo de medición (que no puede exceder de un año)".En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , Iberdrola añade que no espera que este ingreso altere significativamente el beneficio neto del grupo en el presente ejercicio , ya que "su impacto será compensado" con la aplicación de diversas medidas de gestión relacionadas con la optimización del perfil de negocio del grupo, así como por el valor final contable del negocio de Brasil una vez realizada la ampliación de capital en Neoenergia .Entre las medidas de gestión susceptibles de aplicación, la eléctrica señala las posibles correcciones en los valores contables como consecuencia de la salida o discontinuación de diversos negocios (Almacenamiento de gas, Ingeniería y otros) así como planes de mejora de la eficiencia operativa.En cualquier caso, Iberdrola ha subrayado que la "información está siendo analizada" y que el detalle definitivo será comunicado con motivo de la presentación de los resultados del grupo, en febrero de 2018 .Reforma fisc al de Trump La semana pasada, el Congreso de los Estados Unidos aprobó definitivamente la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump A grandes rasgos, la reforma persigue recortar los impuestos a las grandes rentas y las empresas . Por ejemplo, el impuesto de Sociedades se reduce del 35% al 21% , lejos del 15% que pretendía el presidente.En cuanto a los contribuyentes individuales , el tipo máximo se sitúa en el 37%, por debajo del 39,6% actual.De esta forma, el recorte de ingresos federales llegará a 1,4 billones de dólares.

