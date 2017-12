09:45 am - entorno - Victor Gill Ramirez Mccullough ||//

Entre una infinidad de composiciones hemos seleccionados siete canciones que cada año se escuchan y bailan el 24 y 31 de diciembre.1. Sin rencorLa ruptura sentimental de una pareja no es un tema muy navideño, pero eso no fue problema para que la gaita Sin rencor compuesta por Abnégano Borjas, mejor conocido como ?Neguito? se convirtiera en una canción tan entrañable para el público que hoy en día es la obra que más representa a su autor.?Neguito? creó este tema en el año 1977 basado en una experiencia personal, y según cuentan lo ofreció a varios intérpretes que rechazaron el tema por su romántica temática, y en aquel momento estaba de moda los temas de protesta, de festejo o que resaltaran la identidad cultural del zuliano.Borjas grabó el tema con su agrupación Gran Coquivacoa, que se volvió popular en los años 80 gracias a un locutor marabino que redescubrió el tema y lo programó con insistencia, logrando que despegara su popularidad en todo el territorio nacional. Sin rencor demostró que en diciembre la gente también se despecha.2. Un feliz año pa tiEl coro infantil Los tucusitos fue fundado en el año 1953 en la escuela Crucita Delgado en La Pastora, Caracas, en ella convergían infantes y músicos profesionales que como otras agrupaciones de su época entonaban aguinaldos y villancicos para celebrar el nacimiento del niño Dios y despedir al viejo año.Uno de sus temas más representativo fue ?Un feliz año pa´ti? grabado en el año 1963, con esa canción ganaron el premio del primer concurso de aguinaldos en el programa radial ?Buscando Éxito? en Radio Continente.Esta legendario grupo continúa vigente y su tema popular tema sigue deseando buenaventura a toda Venezuela 3 .AmparitoEl compositor, músico, actor y locutor Ricardo Portillo se inspiró a escribir esta gaita con toques de música costeña de Colombia, en el año 1977, luego de conocer a Amparo Núñez, una exparticipante del Miss Colombia, durante una gira en ese país.El tema supuestamente fue rechazado por Gustavo Aguado y Betulio Medina, siendo Eddy Castro, solista de Maracaibo 15 quien terminó convirtiéndolo en un hit y en un clásico de este género musical.Amparito es la petición obligatoria a los grupos de gaitas en las fiestas y presentaciones.4.El niño criolloEn diciembre de 1962 un grupo de jóvenes caraqueños, quienes eran amigos y vecinos, decidieron crear un grupo musical para alegrar las fiestas decembrinas con aguinaldos y villancicos.Isabel Herrera de 22 años hizo un ejercicio de imaginación y donde se planteó como sería el Niño Jesús si hubiera tenido padres criollos, la Virgen María de los andes y San José de los llanos.La música la compuso el adolescente Luis Morales Bance, quien se perfilaba como una promesa del violín.La agrupación presentó el tema a su círculo familiar y de amistades quienes aparte felicitarlos le sugirieron registrar la canción.Un año después un canal de televisión les pidió autorización para usarlo como jingle navideño en su programación, lo que de inmediato popularizó la canción.Años más tarde este hermoso aguinaldo fue grabado por los reconocidos artistas Oscar D´León, Nancy Ramos, Ilan Chester y Serenata Guayanesa.5.Son para gozarlasEn el año 1975 la cantante venezolana Tania Salazar lanzo al mercado esta parranda navideña que destaca el alma rumbera de los venezolanos en estas festividades y que también se internacionalizó.En Colombia es una de las canciones más difundidas en las emisoras de radios en estas fechas.?Con mi botellita de ron, salgo a parrandear.Agarro mi cuatrico compay y me voy a gozar nada más? canta con desparpajo Tania, en una pieza que llama a disfrutar el presente, olvidar las amarguras del pasado y encarar el futuro con optimismo: ?porque el año que viene se acaban los pesares?6.Faltan cinco pa' las doceEl actor y cantante Néstor Zavarce durante su larga trayectoria artística (se inició como actor infantil) filmó más de veinte películas y varias telenovelas de gran éxito como Esmeralda junto a Lupita Ferrer y José Bardina, grabó varios éxitos radiales entre ellos El pájaro chogüí, pero el tema que se ha mantenido en tiempo es Faltan cinco pa´ las doce , pieza que desde 1963 colocan las emisoras caraqueñas a las 11:55 pm cada 31 de diciembre.Esta nostálgica composición navideña es altamente popular en América Latina, en países como El Salvador, Honduras y Colombia es considerado un verdadero clásico y el la música de fondo con que millones de personas que entre lágrimas despiden el viejo año.En internet podemos encontrar versiones de este tema en otros géneros musicales e incluso un cortometraje inspirado en esta canción.7. Mi Burrito SabaneroEl afamado compositor caraqueño Hugo Blanco (1940-2015) escribió esta pieza en el año 1975, para ser incluido en un disco de larga duración del Topo Gigio, (un muñeco en forma ratón que tuvo un popular programa de televisión en los 70), sin embargo a última hora la canción se quedó fuera de esa producción.Blanco decide entonces cedérsela a Simón Díaz con quien grababa un disco de gaitas, pero el tema pasó desapercibido.En el año 1976, Blanco forma la agrupación infantil La rondallita, con niños provenientes del Coro de Niños de Venezuela El pequeño Ricardo Cuenci, de ocho años de edad, recibe la responsabilidad de grabar el Burrito Sabanero, quien le imprimió la ternura propia de su edad y se convirtió en un éxito instantáneo en esas navidades, éxito que se extendió fuera del territorio nacional, obligando a la agrupación a realizar presentaciones en el extranjero.Hoy en día es el tema navideño venezolano más famoso desde España hasta Argentina, es la canción predilecta en los cierres escolares y ha sido grabado en otros géneros musicales como: ranchero, cumbia, merengue, grupero (música del norte de México) y hasta reguetton.Cantantes famosos como Pedro Fernández, Juanes, Elvis Crespo, entre otros, han hecho su versión de este villancico con innegable sabor venezolano.

