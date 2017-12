El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López , señaló este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), no desea alcanzar algún escaño gubernamental, al contrario, ?desea trabajar junto al pueblo?.Durante un encuentro del Balance y Protección Estratégica de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT), Padrino López indicó que "nosotros no queremos un Gobierno, no, queremos es trabajar junto al pueblo.""Insisto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una institución que anda buscando espacios para estar haciéndose de prerrogativas u ocupando espacios que no les compete."Asimismo, indicó que la Milicia Bolivariana es una nueva forma de organización social para la defensa de la nación.Por otra parte, enfatizó que ve a los Consejos Productivos de Trabajadores como son la manera más genuina, para ir fortaleciendo el socialismo del siglo 21.

