Para este miércoles 20 de diciembre continúa la jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ( LVBP ), correspondientes a la temporada 2017-2018, por ende, se celebrarán tres juegos.Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas a las 6:00 pm.Cardenales de Lara vs Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo a las 7:00 pm.Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso Carrasquel de Puerto La Cruz a las 7:00 pm.Leones del Caracas vs Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay a las 7:00 pm.Bravos de Margarita vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario de Caracas a las 8:00 pm.

