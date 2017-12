Si la diáspora cultural ha predominado en el pop rock venezolano, entonces también hay que decir que la resiliencia sonora ha sido parte de su método de supervivencia en el mundo. El 2017 mantuvo la efervescencia musical, infiltrada y notoria, en diferentes países que le abrieron las puertas al talento venezolano.Así, llegamos a un resumen inevitablemente protagonizado por bandas y artistas que están haciendo vida fuera del país y aun así, su música repercute en nuestro mercado. Es el reflejo de un puñado de artistas que le dio forma a un año que sirvió para encontrar su esencia desde el lugar preciso de la creatividad constante.Pop, rock, folk, indie, hip hop, afropop, funk, dance y EDM fue el coctel auditivo por el que ViniloVersus, Los Mesoneros, Lil Supa, Arca, Los Amigos Invisibles, La Vida Bohème, Simón Grossmann, Emigdio Suárez, Gaélica y Somalunar, crearon un 2017 interesante.El tinte internacional prevaleció y la inspiración local afloró. Hay una retroalimentación global en movimiento que se sigue fusionando con el arraigo nacional para gestar una sonoridad que despierta interés en otras latitudes. La introspección, el desahogo político, la esperanza, el siempre detonante amoroso y sus desilusiones, así como el exilio y la espiritualidad como vehículo transformador, motivan a los compositores. Así se resume este conteo: una serie de sensaciones desde la perspectiva personal de sus creadores.Days of Exile . ViniloVersusFue el resurgir de la banda, apelando a su rock directo, stoner , lleno de riffs , velocidad, la estructura compacta que sus canciones tienen como trademark. Desde su debut se plantearon la idea de golpear la mesa con el lenguaje propio de su generación, sin adornos, con las palabras acertadas para expresarse y el sonido contundente para destacarse. Ahora prueban en inglés y van por las frases inmediatas. No hay que ser naive para afrontar el hecho que conocen el camino catchy para sus composiciones. La banda tomó un riesgo a partir de su nueva residencia en Miami . Se les ve favorecidos por la energía y atemporalidad de su propuesta. El rock siempre va a estar fortalecido cuando es honesto. Temas: Show me the money , Only Hungry for You , Broken Cities .Caiga la noche . Los MesonerosResidenciados en México, los integrantes de esta banda lanzaron un segundo disco en el que recrean cierta nostalgia hacia una ciudad hostil, esa que transitaron con esperanza y a la que, desde la distancia, le siguen cantando como vínculo de conexión mundana. Guiños a The Who hacia un rock maduro, con reminiscencias alt-rock de los años noventa, pero con la solidez sonora de una generación que cultiva su gusto por el post-rock inglés. Destacan las letras y voz de un Luis Jiménez en su mejor momento. Temas: Caballo nuevo , Riesgo , Solo .Serio . Lil SupaMarlon Morales se ve tentado a usar su alter ego como Lou Fresco para darle vida a una propuesta musical llena de jazz, funk y R&B, en una experiencia de hip hop audiovisual que le da el calificativo de obra maestra. Lil Supa apela a la espiritualidad y en una oda a la filmografía de Martin Scorsese, la fase fotográfica de Stanley Kubrick, con una influencia sonora de Action Bronson y The Alchemist, también abraza terrenos rockeros y desempolva samples de The Doors. Cada canción podría digerirse como una polaroid atemporal de sensibilidad y remembranzas del subconsciente artístico con una sincronización urbana casi poética. Temas: Luz , Unstoppable , Wise Guys .Arca . ArcaEn honor a la verdad, Alejandro Ghersi se ubica en el top de los listados de diferentes medios internacionales. Incluirlo en este conteo fue un acto de conexión con su gentilicio venezolano. El joven productor logró un equilibrio musical en esta placa: el ser humano caótico se fusionó con la fragilidad de su esencia artística. Fue el momento para darle valor a su personalidad, a ratos oscura, provocadora y ciertamente envuelta en su propio libertinaje. Arca se muestra más vocal, incorporando tonadas y aires de boleros a sus experimentos. Hay un reconocimiento de su atributo cultural que desató con creatividad y desparpajo. Al final se muestra esperanzado y volátil. Temas: Reverie , Anoche , Desafío .El Paradise . Los Amigos InvisiblesUn disco que mantiene la llama de la curiosidad por el hedonismo festivo, con destellos de funk y dance, aires de merengue, bossa nova psicodélica, euro pop, baladas e impulso techno fiestero, todo encapsulado en una búsqueda consciente del pop. Se reunieron con Gil Cerezo (Kinky), Sofía Romero (Elastic Bond), Jorge Spiteri, Carlos Julio Molina aka Trece y Daniel Saa en la escritura de algunas canciones. Amén de que también invitaron a Kinky, Elastic Bond, Los Auténticos Decadentes y al sonero Oscar D'León. Atrás dejaron, eso sí, la jocosidad y el doble sentido como premisa. Temas: Sabrina , Aquí nadie está sano , Anestesiada .La lucha . La Vida BohèmeLa banda logra completar su trilogía con éste álbum. Una etapa donde la búsqueda desde lo naive hasta la complejidad de sus fusiones, fue alimentando las dotes vanguardistas de la agrupación. Este es un disco que le canta a la vida, transita disputas internas y colectivas, analiza la dicotomía del ser humano en clave de pop rock y electrónica tropical, alentados por el afropop. La Vida Bohème es fiel a su discurso, es poco lo que le ceden a Eduardo Cabra (Visitante en Calle 13) como productor. Esta placa también es un acto de rebeldía contra el totalitarismo y un viaje hacia la introspección como ese lugar del exilio para alzar una voz de identidad explosiva. Temas: Você , Mi mar, mi nada , Eliseo .Ciclo . Simón GrossmannEl venezolano radicado en Miami recurrió al músico y productor José Luis Pardo (ex Los Amigos Invisibles) para darle forma a una serie de canciones intimistas. El minimalismo de su guitarra acústica, guiado por el folk y el pop, entre guiños al blues y la bossa nova, dan forma a esta placa compacta donde el aire de jazz se cuela con delicadeza. Hay un elemento latino innegable en la producción, esa chispa y picardía venezolana que se desprende de la mano del mismo Pardo. Así fue como Grossmann lo hizo simple, digerible, agradable y pegajoso, con una remembranza al pop de los 80. Temas: Limón y sal , Mi locura , Ciclo .Perro . Emigdio SuárezEl ex tecladista de Desorden Público se aventuró en plan solista. Soltó sus influencias jamaiquinas, salseras y rockeras para ladrar con tumbao. Se lanza con denuncias, críticas sociales y una carga poco indulgente sobre su visión política. Destaca su acercamiento al dub con un sentido tributo al gran Ismael "Maelo" Rivera. Aquí Suárez aprovecha para revisar dos temas de su antigua banda y darle una actualización personal desde la perspectiva del solista que controla el rumbo final de la pieza. Apela a la sempiterna fraternidad de sus excompañeros e invita a Horacio Blanco a que cante con él. Emigdio Suárez es directo, brabucón, explícito, rítmico y audaz en la concepción de este canino sonoro. Temas: Angélica , Piedra sobre piedra , Rosas azules .El día que todo cambió . GaêlicaUn disco festivo, inspirador, lleno de felicidad y optimismo, con paradas melancólicas que guían hacia la libertad del espíritu. Gaêlica ha construido durante 15 años una fortaleza celta que se ha abierto al rock, al sonido latinoamericano y, por supuesto, al arraigo venezolano. Es su primer álbum con letras y voces, cantado por Gabriel Figueira y Rubén Gutiérrez, dándole así un repunte a la banda. La esperanza, la amistad, los sentimientos y la emotividad se cruzan en la placa. Es evidente la naturalidad que expresan, tanto en lo que representa esta sólida formación, como en la concepción de sus canciones. Temas: Tormenta , Brújula , Buen día .Ensueño . Luigi Escalante, su líder y cantante, dio el paso definitivo que estuvo gestando para lanzar este álbum: mudarse a Buenos Aires. El disco tiene conexiones con el rock alternativo pero un anclaje en el pop. La influencia Beatle o el sonido del rock sureño hacen parte del álbum, enmarcando sueños, anhelos y fantasías de un adolescente quisquilloso, curioso y romántico que va más allá de su determinación. Somalunar cuenta con la participación de Servando Primera en la placa. Esta oncena de canciones es una quimera juvenil guiada por el ímpetu de su creador. Temas: Ensueño , Volcánica , El amanecido .