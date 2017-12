/ ENTORNOINTELIGENTE.COM / Con la llegada de la nueva temporada aparecen también las sorpresas de las últimas colecciones. Por eso, la casa relojera Bulova suma nuevos modelos a sus líneas, trayendo los relojes infaltables para la siguiente temporada.Como siempre, Bulova reinventa los clásicos dándoles la frescura que necesitan para seguir vigentes. La casa relojera es impulsada por los mismos principios que la fundaron: excelencia en artesanía, innovación, diseño, estilo y tecnología.Dentro de las novedades, destaca la incorporación de nuevos modelos de mujer en la clásica línea Marine Star. Son relojes altamente funcionales y resistentes al agua hasta 100 metros, con corona atornillada. Los modelos de la línea poseen movimiento de cuarzo, cristal de zafiro y diamantes montados individualmente a mano.Además, este año la marca relanzó el modelo Chronograph C, que irrumpió en el mercado en 1970 y solo se comercializó durante ese año, con ediciones limitadas. Conocido como el reloj "Stars and Stripes" por su colores rojo, azul y blanco que recuerdan a la bandera estadounidense, esta nueva edición promete ser un objeto de culto al igual que su antecesor.También encontramos nuevos modelos en la colección Classic, con relojes automáticos que no utilizan batería ya que se dan cuerda con el movimiento natural de la muñeca. El dial tiene una apertura que permite ver el mecanismo en la parte delantera, mientras que la parte posterior de la caja deja ver los engranajes en su totalidad.Las nuevas colecciones de Bulova siguen avanzando en el arte de la relojería con un diseño extraordinario, tecnología de alto rendimiento y una calidad duradera que avala una tradición de excelencia y satisface las necesidades del consumidor actual.Los nuevos modelos de la familia Bulova podrán ser adquiridos en la tienda 12:34 ubicada en el centro comercial Costanera Center, módulos del Mall Zofri en Iquique y en los módulos 12:34 de las grandes tiendas del país.Con Información de ENTORNOINTELIGENTE.COMVisite tambien www.mundinews.com Síguenos en Twitter @entornoi