El fraude es un problema permanente en lo que respecta a los pagos, y se incrementa por algunas tendencias actuales tales como el desarrollo de pagos con tarjeta sin contacto y de aumentar el límite para la autenticación con PIN para brindar una experiencia de usuario mejor.Cuando una tarjeta NFC se pierde o es robada, los la drones actúan mucho más rápido que el proceso estándar de bloqueo de tarjetas. Y en este método de pago, el índice de fraude es el doble en comparación con la modalidad con contacto.Muchos sistemas de tarjetas aún confían en la capacidad del TPV (terminal punto de venta) para controlar y aceptar transacciones sin conexión a internet Hoy, los procesos existentes para propagar la información no están diseñados para reaccionar en la rapidez que lo necesitamos: la orden de bloquear una tarjeta es iniciada por el titular de la tarjeta al banco emisor. Luego, el banco emisor informa a los sistemas que distribuyen la información a los adquirentes. Por último, los adquirentes envían la información a los terminales de punto de venta.¿Cómo se mejora el flujo de trabajo actual con la tecnología Blockchain?Esta tecnología permite crear una red distribuida entre pares. Por ejemplo, los pares de los TPV, los servidores bancarios y el teléfono inteligente del titular de la tarjeta. En esta red, la información no tiene que pasar por actores centralizados. Cuando una tarjeta es robada, el titular usa la aplicación de banca móvil para informar la situación y pedirle al banco que la bloquee, como es habitual.¿Qué estudio realizó Worldline?Para aprovechar todo el valor de la tecnología Blockchain en este proceso, Worldline ha desarrollado una aplicación móvil que mejora la de la banca móvil al insertar en forma automática el número de la tarjeta robada directamente en el libro mayor de la tecnología Blockchain.Al nivel del terminal de punto de venta, se implementó un software adaptado que le permite al terminal dialogar con la red Blockchain y actualizar sus listas de interés. Como los terminales TPV están conectados a la red, reciben la información para bloquear la tarjeta en forma directa e inmediata.¿Que se aprendió con esta prueba de concepto?. En primer lugar, se logró ubicar al blockchain en funcionamiento sobre diversos entornos de hardware y software con características específicas: terminales de punto de venta, teléfonos inteligentes.. En segundo lugar, en lo que respecta a la prevención de fraudes, la prueba de concepto ha demostrado que usar la tecnología Blockchain permite una reacción muy rápida y eficaz, que no puede lograrse con el sistema existente.. Por último, en lo que respecta al caso de negocio, la idea de lograr que los TPV realicen el procesamiento en una red entre pares obliga a los participantes del ecosistema a modificar sus hábitos.Como demostramos que esta tecnología se puede aplicar en el contexto de los pagos realizados en persona, valdría la pena pensar, más allá del caso de uso de las listas de interés de las tarjetas, sobre los beneficios que dichas tecnologías podrían traer al ecosistema actual de pagos con tarjeta.Igualmente, el costo de desarrollar la solución, implementarla en los terminales y educar a los comerciantes y consumidores parece muy alto comparado con la disminución del fraude esperada, si solo se aplica a la gestión de listas de interés.