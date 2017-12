/ Un contingente de más de un centenar de policías partió la mañana de este jueves desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hacia el Puente Pailas, en la carretera Santa Cruz-Beni, con el objetivo de dispersar los bloqueos que desde ayer realizan en esa zona médicos y trabajadores del sistema de salud en rechazo al artículo 205 del Código Penal."Estamos yendo a desbloquear, es la instrucción precisa que tenemos. Vamos a proceder a eso para que toda esa gente que ha estado varada toda la noche pueda pasar. No puede bloquearse una vía principal como esa. Estamos yendo a desbloquear y consolidar la carretera", anunció un jefe policial a la red PAT, poco antes de partir hacia el punto de conflicto.Cuando fue consultado sobre la cantidad de policías que realizarán las tareas de desbloqueo, contestó: "Por estrategia no puedo decir eso, pero somos muchos".La periodista que estuvo en el lugar donde los uniformados se preparaban para partir hasta el punto del bloqueo relató que se trataba de aproximadamente 150 policías que subían a 10 buses y 40 camionetas.Los bloqueadores, que inicialmente habían anunciado un paro de 24 horas, informaron anoche que decidieron mantener la medida de presión con carácter indefinido hasta que haya una solución al conflicto generado por el rechazo al artículo 205 del Código del Sistema Penal.Durante la jornada fueron gasificados y dispersados por la Policía, pero luego retomaron su medida de presión con ayuda de algunos pobladores de la zona que protestaron por el uso de agentes químicos de los uniformados.Esta mañana persistía la tensión en Pailas, aunque los bloqueadores, según reportó desde el lugar la red PAT, habían declarado un cuarto intermedio en su medida de presión. A las 08.00, momento del despacho periodístico desde la zona de conflicto, el bloqueo no se había reinstalado.En el mismo medio, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó a los pobladores de Pailas y a los médicos a no realizar bloqueos por el perjuicio que cusan a terceras personas. "No es correcto perjudicar a la gente que nada tiene que ver con este conflicto. Esa es una ruta troncal", afirmó.Dijo que los policías que llegarán a la zona buscarán inicialmente "persuadir" a los movilizaos para que no perjuidiquen el tráfico en esta ruta interdepartamental.La tensión por el conflicto médico sube en Santa Cruz y en otras capitales del país, mientras el diálogo no llega debido a que médicos y Gobierno mantienen sus condicionamientos para comenzar las negociaciones.En ese contexto, el presidente Evo Morales convocó este miércoles a un encuentro nacional de salud, que los médicos movilizados consideran que no debería realizarse sin su presencia, por ser los principales actores en este campo."Quiero decirles que vamos a convocar a un gran encuentro del pueblo boliviano para cambiar ese sistema de salud, ese modelo de salud que es una salud para el pueblo boliviano, vamos a debatir con médicos, con todos los movimientos sociales de Bolivia para que el pueblo se sienta protegido por el Estado", anunció el gobernante durante el acto de firma del contrato de construcción y equipamiento de Hospital de Segundo Nivel para el municipio de Coripata. (28/12/2017)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi