/ Podría haber demoras en los pasos fronterizos. Foto: Archivo MENDOZA.- Arrancó el aluvión estival de argentinos a Chile. Al usual movimiento turístico para esta época del año se sumará la visita del papa Francisco a mediados de enero, lo que ya se traduce en más visitantes y mayores controles viales en las rutas trasandinas.Por tal motivo, autoridades de ambos países advierten sobre los requisitos y las exigencias para no tener problemas del otro lado de la Cordillera de los Andes.Así las cosas hay cuatro puntos claves a tener en cuenta antes de cruzar la frontera en vehículo. Todos los conductores, además de tener al día los papeles básicos del auto, deberán cumplir con la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Extranjeros (Soapex), la sillita para menores de 4 años y el chaleco reflectante."Es fundamental cumplir con las disposiciones para evitar multas y, en definitiva, viajar tranquilos y seguros por el vecino país. En muchos casos, el pedido de papeles, sobre todo la VTV, depende de la voluntad del oficial que haga el control", expresó a LA NACION Néstor Majul, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del gobierno de Mendoza, dependiente del Ministerio de Seguridad.Así, quienes opten por viajar a Chile, ya sea para pasar Año Nuevo, vacacionar o presenciar la visita del Papa, entre el 15 y el 18 de enero, deberán tener en cuenta todas las recomendaciones. Se estima que más de un millón de argentinos viajarán a Chile durante la presencia del Sumo Pontífice.Del otro lado de la montaña, los responsables del Ministerio de Transporte de Chile han advertido que los controles de los carabineros en la vía pública serán más estrictos y que se labrarán las sanciones en caso de incumplimiento.Por ejemplo, quien no contrate el Soapex, que tiene un costo por vehículo de unos 12 dólares por 10 días, será pasible de una multa de unos US$ 100. En cuanto a este seguro, que puede adquirirse por Internet, las autoridades argentinas recomiendan contratarlo, a no ser que la póliza especifique claramente que tiene cobertura en Chile. Este producto garantiza las indemnizaciones a las personas que posean la cobertura frente a un accidente y las necesidades que requiera de atención personalizada. El monto puede llegar a US$ 12.000."Quienes tengan una póliza donde se especifique que tiene cobertura en Chile, no tendrán problemas en circular en las rutas trasandinas", explicaron. Asimismo se informó que en el Complejo Fronterizo Los Libertadores hay una oficina que expende el seguro, pero no funciona las 24 horas, por lo que recomiendan comprarlo antes del viaje.En cuanto a los menores, las exigencias son acordes con la legislación argentina. "Los menores de 12 años deberán ir sentados atrás con el cinturón y los menores de 0 a 4 años deberán circular en la sillita especial", informaron desde Seguridad. En tanto, la VTV deberá presentarse antes las autoridades policiales chilenas, con la posibilidad de excepción para las provincias argentinas donde no se exige este documento, como Mendoza. De todas maneras, según la voluntad del carabinero, en caso de no contar con la verificación del coche, el conductor podrá recibir una multa superior a los US$ 600.Como ocurre desde 2016, es obligatorio llevar en el interior del vehículo un chaleco de color amarillo, con bandas de material retrorreflectante. Se debe tener a mano y no en el baúl. En caso de incumplimiento, la multa supera los US$ 40.Medidas indispensables VTVLos vehículos que crucen a Chile deben tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV), salvo los de Mendoza, donde ese trámite no es obligatorioSeguro específicoLa póliza del vehículo debe cubrir daños en Chile o debe obtenerse un Soapex, vía Internet, que cuesta US$ 12 por 10 días de coberturaSeguridad de menoresLos requisitos son iguales que en la Argentina: menores de 12 años sentados atrás y menores de 4, en sillas especiales