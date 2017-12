/ Compartir Tweet WhatsApp El director del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, informó que en el primer trimestre de 2018 se habilitará el pago de taxis con medios electrónicos; con tarjeta STM, de crédito y débito. "Está en la etapa final de adaptación de los aspectos tecnológicos", informó.El jerarca defendió en radio Uruguay la decisión de la Intendencia de incrementar el precio del boleto para quienes abonan en efectivo. Está a tono con las tendencias del mundo en materia de transporte público, afirmó. "El uso de medios electrónicos genera un conjunto de beneficios, porque mejora las condiciones de seguridad pero también porque hace más eficiente todo el sistema de transporte", aseveró.Asimismo destacó que la medida se alinea con las políticas de inclusión financiera que lleva adelante el gobierno. En relación a la ley de inclusión financiera, el jerarca exhortó a denunciar en Defensa del Consumidor a los comercios que exijan un monto mínimo para pago con tarjeta."El Comercio no está obligado a aceptar medios electrónicos (…) lo que sí es obligatorio es que si decide trabajar con tarjeta no puede establecer un mínimo para aceptar las tarjetas de débito – no hay una especificación respecto a las tarjetas de crédito en el marco legal- y no puede establecer condiciones más favorables para los pagos en efectivo que para los pagos con débito", aclaró.Compartir Tweet WhatsAppCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi