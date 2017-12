/ Tras diez horas de debate, el Senado le puso el moño al paquete económico del Gobierno con la sanción del Presupuesto 2018, la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al cheque, que incluye el fin del Fondo del Conurbano.El oficialismo se anotó así un triunfo legislativo , con la aprobación de las seis leyes que impulsó la Casa Rosada: ya se habían convertido en ley el Consenso Fiscal, la Responsabilidad Fiscal y la reforma previsional .Cambiemos logró la mayoría con apoyo del peronismo dialoguista que conduce Miguel Pichetto y que responde a los gobernadores de ese signo . Aunque tuvo deserciones, como sucedió en Diputados. En este caso fueron las del chaqueño Eduardo Aguilar y los chubutenses Mario Pais y Alfredo Luenzo.La reforma tributaria tuvo 52 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención (de la neuquina Lucía Crexell, del MPN).El Presupuesto tuvo 54 votos positivos, y 14 negativos.Y el cheque recibió 65 votos a favor (incluyendo el de Cristina Kirchner), con dos en contra (Adolfo Rodríguez Saá y la otra puntana), más la abstención de Crexell.Miguel Ángel Pichetto cruzó duro a CFK. (Foto.Fotos Emmanuel Fernández)La sesión arrancó con la votación a mano alzada para habilitar con dos tercios de los presentes, que facilitó el PJ, para el tratamiento sobre tablas del Presupuesto y la prórroga del cheque, ya que no había pasado la semana reglamentaria del dictamen , aprobado un día antes.En la última sesión del año, Cristina hizo su regreso a la Cámara alta .La ex mandataria intervino dos veces: en el inicio, para referirse al pedido de desafuero que le formuló el juez Claudio Bonadio por el pacto con Irán , ocasión en que se cruzó con la vicepresidenta Gabriela Michetti , que presidía el debate.En el cierre, como referente de su bancada, crítico las reformas económicas que propuso el Gobierno, advirtió sobre el endeudamiento y añadió otro cruces, esta vez contra Pichetto.Cristina Kirchner escucha la intervención de Marcelo Fuentes, el jefe de su bloque. Foto: Emmanuel Fernández.El rionegrino enumeró ventajas para las provincias y le replicó a la ex presidenta : "Muchas provincias tienen el sistema previsional fundido, deudas con los trabajadores, provincias que empezaron las clases en setiembre". Aludió a Santa Cruz, gobernada por la cuñada Alicia Kirchner."No subestimo a los gobernadores ni a la representación federal que ejercen" , disparó. También salió al cruce de las críticas por el tratamiento exprés del Presupuesto. "Tengo una planilla -se jactó-, en los últimos 15, o 20 años, el Presupuesto ha durado una reunión de comisión y se ha votado lo que llegó de Diputados".También salió al cruce del cristinismo el jefe de la bancada radical, Angel Rozas , sostuvo: "Se quiere dar la imagen de un país donde se está viviendo un ajuste insoportable. Estas reformas han sido avaladas y firmadas por 23 gobernadores sobre 24 provincias, ¿esos 23 han traicionado a los ciudadanos de sus provincias, han sido extorsionados?".Aunque las leyes salieron, desde la oposición -dura o dialoguista- se escucharon fuertes críticas al rumbo económico . Desde Pichetto a Maurice Closs: "Veo un cóctel explosivo en la economía argentina", advirtió el ex gobernador de Misiones y enumeró: "Tasas altas, atraso cambiario, ingreso indiscriminado de divisas" . "No veo que el país vaya a crecer el 3,5% que dice el Presupuesto", agregó.Rodríguez Saá, de la única provincia que no firmó el Pacto Fiscal, volvió a cargar contra la reforma previsional que "le quitó 100 mil millones a los jubilados" y afirmó que "en este paquete de leyes se va ejecutando un proyecto que va favoreciendo a los ricos".La ley tributaria, la más controvertida de la sesión, terminó con 15 votos negativos : además de Cristina y los otros 7 senadores del FpV, estuvieron en contra el porteño Pino Solanas (Proyecto Sur), la rionegrina Magdalena Odarda (Progresista), Luenzo, Pais, Aguilar y los adolfistas. En el Presupuesto, Crexell y Luenzo votaron a favor.CLARÍNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi