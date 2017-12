/ Poco antes de que el equipo económico anunciara la nueva meta de inflación del 15% para el 2018 , el titular de Suteba, Roberto Baradel, afirmó que ese índice debe ser la base desde la cual discutir salarios en la paritaria docente."De ninguna manera nosotros podemos aceptar que el Gobierno haga una propuesta que está por debajo de la estimación que hacen de la inflación en el presupuesto, que es 15,7%. Esa debería ser su primera propuesta para empezar a discutir, no queremos tener la foto de perder poder adquisitivo, sino no perder salario", señaló el dirigente gremial en declaraciones a La Red.Mirá también En el primer "round" de la paritaria, los gremios docentes buscan mejorar el sueldo básico Según Baradel, además de ese piso del 15,7%, han planteado que el Gobierno "mejore la estructura del salario". "En el caso de los salarios más bajos hay que ver dónde se orienta el gasto, que es servicios y transporte, con el aumento que se viene . En febrero tenemos que evaluar cómo es el impacto del tarifazo. Por otro lado tenemos que analizar cómo terminamos el año porque debería aplicarse una cláusula gatillo, porque la inflación termina en un 24,5%".Baradel también se refirió a la polémica por la decisión anunciada esta semana por el Gobierno bonaerense de desplazar de las aulas a los maestros y profesores que no tienen título ni están cursando el profesorado. "Tenemos el cese de 7.000 docentes en febrero. Pedimos una reunión con el director general de Cultura y Educación por los títulos. Un Estado debería dar posibilidades, no el cese de los docentes. Pedimos que se abra un plazo".Mirá también Los gremios rechazan que saquen de las aulas a los docentes sin título Por último, dijo que para la próxima negociación por la pauta salarial 2018 "esperamos que el Gobierno no elija confrontar en vez de avanzar en un acuerdo. La decisión era 18% en cuatro cuotas y terminamos en un 21,5%. Después hay preocupación porque quieren avanzar en la jubilación docente en la provincia de Buenos Aires".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi