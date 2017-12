/ Corre el año 2017 cuando el bueno de Hideo Kojima está en uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras abandonar Konami para fundar un estudio propio, al que ha llamado Kojima Productions, mostró el primer juego en el que trabajan: Death Stranding. O tal vez debemos decir en el que trabajaban: hoy mismo ha anunciado en una entrevista en exclusiva con nuestro medio que abandona Kojima Productions.Cuando hemos preguntado a Kojima por qué, asegura que simplemente, no se sentía bien en un estudio que lo cohibe como creativo. Pese a que él mismo es el director, no puede evitarlo, necesita proyectos propios:"Fue ver el juego del tío preñado y ahora todos sueñan con Norman Reedus desnudo correteando por una playa hecha polvo. ¿Qué se creen que es esto, el final del OVA de Evangelion? Inadmisible, con tanto trabajo no puede uno irse al bar al terminar el día sin que los colegas se lo echen en cara. A la próxima salgo desnudo yo", ha explicado Kojima, añadiendo: "estábamos en la cena de Navidad y yo lo notaba ya insostenible. Le di la mano al mismo tres veces".En un momento determinado del banquete, y tras un prolongado silencio, Kojima se levantó, dejó el dinero sobre la mesa y dijo "me voy, no estoy a gusto". Acto seguido cogió un avión y se fue, dispuesto a fundar su próximo estudio: Kojinami, donde planea explorar nuevas mecánicas, como las de los juegos musicales y de cocina. La nueva empresa está formada por él, exclusivamente, y la sede en Torreblascopedro, en España.​ Cook, Serve, Delicious, una de las inspiraciones más fuertes en el nuevo estilo de videojuego de Kojima. Suerte Hideo. Te deseamos lo mejor.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas… Death Stranding: Kojima explica el lore y gameplay The Game Awards 2017: Death Stranding tiene nuevo tráiler Guillermo Del Toro estará en los Game Awards 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi