Finalizado un nuevo encuentro del Gabinete Nacional Ambiental, el titular de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce, destacó, entre los temas analizados, la ley modificativa de riego, que aplicará una normativa de manejo responsable para la construcción de represas, y criterios de evaluación y operación que aún no existen. Se aspira a mejorar el control estatal sobre ellas, dijo.El secretario nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce (foto), encabezó una conferencia de prensa este miércoles, luego de realizado un nuevo encuentro del Gabinete Nacional Ambiental. Recordó que la secretaría que lidera ya cuenta con un año y medio de vida y que, en la ocasión, el tema que más se abordó fue el relacionado con la ley modificativa de riego.Sobre el plan de riego presentado, Colacce dijo que la elaboración de los decretos reglamentarios está avanzada y adelantó que, con la normativa que se generará, se llevará adelante un plan de acción concreto con exigencias relacionadas con la construcción de nuevas represas.En este sentido, precisó que la operación de este tipo de infraestructuras deberá realizarse con un manejo ambiental responsable con criterios de evaluación y de operación que aún no existen, teniendo en cuenta también la calidad del agua. Asimismo, recordó que en la actualidad hay más de 300 represas que se destinan al riego.Se aspira a que la ley genere una mejora en los controles que desde el Estado hay que tener sobre este tipo de construcciones, señaló.También se estudió la actualización de las medidas del Plan de Acción de la cuenca del río Santa Lucía y los avances del Plan Nacional Ambiental, que se desarrolla en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.A su entender, el Plan Nacional Ambiental será un proyecto de gran importancia para 2018 y ha sido denominado la "biblia" de las políticas nacionales en estos temas.Las fortalezas y debilidades de la nueva Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático fueron otros aspectos analizados, dijo el jerarca, quien destacó que en el resto del mundo los temas de la producción sustentable y el cambio climático necesita de instituciones que engloben las acciones que realizan los ministerios.EL DATORío Santa LucíaSobre la actual situación del río Santa Lucía, Colacce expresó que existe una comisión integrada por los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería y Agricultura, de Industria, Energía y Minería y la OSE, que está elaborando un nuevo plan de trabajo, con una visión muy amplia, que no solo establecerá medidas como las del año 2013, sino que tendrá en cuenta los resultados de su aplicación, que, entre otras cosas, incluyeron criterios de sustentabilidad.Contendrá también información sobre la relación costo-beneficio de cada una de las medidas, lo que permitirá priorizar su aplicación. Asimismo se realizará un estudio científico que profundice lo relacionado con el transporte de nutrientes hacia el curso de agua.