Investigadores de la firma de ciberseguridad Kaspersky descubrieron un ' virus ' capaz de hasta destruir la batería de los teléfonos inteligentes infectados.Este software malicioso ha sido nombrado Loapi y se destaca entre diversos programas maliciosos de Android de una sola función, incluso entre los troyanos bancarios, criptográficos, etc., porque tiene una arquitectura modular compleja que le permite realizar diversas acciones en el dispositivo afectado.Se reporta un ciberataque mundial. (Foto: Reuters)Este malware aparece en medio de campañas publicitarias. (Foto: Reuters)Actualmente, Loapi se está propagando por medio de campañas publicitarias aparentando ser soluciones de antivirus o aplicaciones para adultos.Una vez instaladas, las aplicaciones solicitan derechos de administrador del dispositivo y discretamente inician comunicación con los servidores de mando y control para instalar módulos adicionales.Según la firma de ciberseguridad, cuando el dispositivo está infectado no es fácil eliminar la aplicación, pues Loapi tiene la capacidad de protegerse. Tan pronto como el usuario intente revocar los derechos de administrador del dispositivo, el 'malware' (programa malicioso) bloqueará la pantalla del dispositivo y cerrará la ventana.De hecho, el programa malicioso genera una carga de trabajo tan pesada en un dispositivo infectado que incluso lo calienta y puede llegar a deformar su batería."Seguramente los autores de Loapi no hubieran querido que esto sucediera ya que su objetivo es obtener la mayor cantidad de dinero posible al mantener el malware en ejecución. Pero su falta de atención a la optimización del 'virus' ha derivado en este inesperado 'vector de ataque' físico y potencialmente daños graves en los dispositivos de los usuarios", afirmó Nikita Buchka, experto en seguridad de Kaspersky.Perú entre los países afectadosExpertos afirman que los países más afectados por este 'malware' en América Latina son: México, el cual también ocupa el cuarto lugar a nivel de ataques registrados por esta familia de programas maliciosos móviles; Brasil; Chile; Panamá; y Perú.Para evitar este tipo de programas maliciosos, se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas:· Deshabilitar la capacidad de instalar aplicaciones de fuentes que no sean tiendas de aplicaciones oficiales· Mantener actualizada la versión del sistema operativo de su dispositivo para reducir las vulnerabilidades en el software y reducir el riesgo de ataque.· Instalar una solución de seguridad probada a fin de proteger su dispositivo contra el ataque cibernético.GDAEl Tiempo – Colombia