Sabemos que todos nos hemos emocionado con el anuncio de Shin Megami Tensei V , un juego que llegará a Nintendo Switch y que seguirá la saga rolera. Anunciado hace no mucho y con un pequeño teaser mostrado, Kazuyuki Yamai, productor de la saga ha dicho que nos lo tomemos con calma, que aún está en una fase temprana del desarrollo.Tan temprana es, que no sabemos aún ni cual será la jugabilidad. En una entrevista con 4Gamer ha asegurado que se encuentran aún experimentando con diferentes opciones en el campo de la jugabilidad. Es algo en lo que están poniendo muy especial énfasis dado que es la primera vez en muchos años que se lanza un juego de esta saga en una consola de sobremesa (aunque también tenga opción portátil, claro).Fue a finales de octubre cuando Atlus anunció el título, que cumpliendo con los rumores, llegará en exclusiva para Nintendo Switch . Aún no hay fecha de lanzamiento ni estimada, y no sabemos demasiado acerca del juego, pero es cuestión de que pasen los meses y veamos qué tal queda esta exclusiva para la híbrida de Nintendo.