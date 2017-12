/ El exfiscal y exministro del Interior, Francisco de Vargas, reveló detalles de cómo lograron capturar a uno de los más grandes narcotraficantes de la región, Jarvis Chimenes Pavâo, mediante el operativo sin precedentes denominado "Capricornio". También contó que el mafioso vivía en medio de lujos que incluso rayaban lo ridículo. Hoy se concretó su extradición al Brasil.En conversación con la 970 AM, quien se había encargado de llevar adelante la investigación contra Jarvis Chimenes Pavâo contó que el temible criminal estuvo prófugo bastante tiempo de la justicia paraguaya.Los primeros allanamientos en su estancia ‘4 Filhos’ se hicieron en el 2003, pero recién en el 2006 tuvieron algunas pruebas en su contra. En ese entonces el fiscal Marcos Alcaraz le entregó una carpeta para procesarlo por lavado de dinero, ya que "era difícil vincularlo a cargos de narcotráfico, por lo que se decidió tomar ese camino".Uno de los elementos fundamentales que se tuvo en cuanto para su imputación, es que tenía una importadora denominada JF Pavâo que no registraba movimiento comercial, pero llamativamente constantemente ingresaba dinero a la cuenta. "Era una incoherencia. Era lavado de dinero", refirió.Luego, en el 2009, después de varios procedimientos infructuosos, se concretó su captura en el operativo Capricornio. "Fue sin precedentes y de alto riesgo, porque finalmente no hubo que disparar ni un solo tiro. Esta gente tenía armas automáticas de calibre militar, pero el gran hacedor nos mandó una tormenta perfecta, que permitió que ellos no pudieran percibir nuestra llegada a la estancia",dijo.En el sitio de la captura estaba además el celebre Carlos Caballero, alias Capillo, quien se autoproclamó jefe del grupo criminal Primer Comando Capital en Paraguay. De Vargas dijo que si llegó a impresionar los lujos que Pavâo tenía en la cárcel de Tacumbú durante su reclusión, eso queda corto con relación a los bienes que tenía en su estancia. "Me gustaría que hubieran podido percibir los lujos de su estancia ‘4 Filhos’. Tenía cosas que hasta rayaba lo ridículo. Se imaginan tener una cancha de bowling en la estancia y tenía como 30 televisores pantalla plana, uno hasta estaba en el patio; en ese entonces era toda una novedad. Tenía una iglesia lujosa. Así de ilimitados son los recursos de este señor", comentó.También reveló que Pavão le había dicho en el momento de su detención: ‘Yo sé que perdí’."Hoy se materializa la extradición, luego de que Pavão haya compurgado la condena por lavado de dinero, con una imputación que le hicimos nosotros mismos. Veo esto como una victoria del sistema judicial, que hoy en día se encuentra muy vapuleado", contó.Por último dijo que no cree en la versión de los abogados y del propio Pavão, sobre su temor de ir al Brasil. "Yo no me trago el cuento de que él tema por su vida. No se quiere ir al Brasil, porque las expectativas de penas son bastantes altas y porque allá no va a poder operar con tanta liviandad como lastimosamente lo hacía acá", acotó.PROCESO DE EXTRADICIÓNEl martes último, la jueza Lici Teresita Sánchez decretó que Jarvis Chimenes Pavâo sea extraditado al Brasil el día jueves 28 de diciembre al haberse cumplido su condena en nuestro país.A fin de evitar que se cumpla con el proceso de extradición, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de San Estanislao, Crescencio Ocampos, resolvió hacer lugar a un hábeas corpus genérico solicitado por la defensa de Pavâo, lo cual finalmente quedó sin efecto, permitiendo que sea remitido al vecino país.La Fiscalía General del Estado ordenó la apertura de un oficio de causa por presunto prevaricato contra el juez Ocampos, dada su dudosa actuación en esta causa. Así también, la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ya tomaron intervención del caso.CRONOLOGÍA DE JARVIS CHIMENES PAVÂO1990 - Jarvis Chimenes Pavâo comenzaba en el negocio de la droga con los primeros cargamentos enviados al exterior, incluyendo Paraguay.1994 - Pavão fue detenido en Camboriú, Brasil, por la incautación de 25 kg. de cocaína. Luego de haber contratado a los mejores abogado de la región, logró obtener nuevamente su libertad, mudándose posteriormente a Pedro Juan Caballero.2009 - Luego de haberse emanado una orden de captura en su contra y tras un trabajo de inteligencia de más de un año, una operación internacional entre Paraguay, Estados Unidos y Brasil hizo posible la captura de Pavão en la lujosa estancia "4 Filhos" de la ciudad de Yby Yaú, departamento de Concepción.2014 - El capo narco, conocido como "El Barón de la Droga", fue condenado a 8 años de cárcel por lavado de dinero, asociación criminal y violación de la ley de armas, cumpliendo gran parte de su condena en la penitenciaría de Tacumbú.2016 - Luego de haber salido a la luz los lujos y comodidades de los que disfrutaba Pavâo en su celda en Tacumbú, y tras encontrarse dinamita en gel en las inmediaciones, se ordenó su traslado a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para completar con su condena.2017 - En octubre de este año finalmente se hizo lugar al pedido de extradición de Jarvis Chimenes Pavâo realizado por la justicia brasileña, donde es requerido para ser condenado por los cargos de lavado de dinero, ocultación de bienes, derechos y valores, asociación criminal y tráfico de drogas. Dicho pedido fue ejecutado una vez cumplida su condena en nuestro país el 27 de diciembre.