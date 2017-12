Sector de Lacalle Pou no alcanzó los votos para suspender a Bascou

El Directorio del Partido Nacional analizó el segundo informe del Comité de Ética sobre el caso del intendente de Soriano Agustín Bascou, quien compraba el combustible para los vehículos de la Intendencia en sus estaciones de servicio. En esa instancia, el sector Todos mocionó para suspenderlo, pero no llegó a los votos requeridos. El presidente del directorio, Luis Alberto Heber dijo a los medios presentes que la propuesta de Todos era "la suspensión a la espera de la resolución del Poder Judicial sobre este caso". Heber aclaró que "la moción no tuvo la mayoría requerida porque el directorio para suspender o censurar necesita dos tercios de sus integrantes. El directorio consta de 17 miembros, necesitábamos 12 votos y hubo 10", sostuvo, indicando que "queda firme la condena de apercibimiento, pero no se puede elevar a suspensión".