/ CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió a los aspirantes a candidatos independientes que deberán apegarse a las normas de fiscalización para demostrar el origen lícito de sus recursos y el respeto al tope de gastos.Luego de que otorgó las constancias de registro a los aspirantes independientes a la Presidencia y al Congreso de la Unión, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE les presentó los lineamientos a seguir para evitar sanciones o incluso la imposibilidad de obtener su registro.Eduardo Gurza Curiel, director de la UTF, puntualizó que, al igual que lo hacen los partidos, los aspirantes independientes deben apegarse a las reglas de fiscalización en este periodo corresponde a la recopilación del apoyo ciudadano."La fiscalización electoral tiene que ver con que veamos que las fuentes de los ingresos sean las autorizadas por el Reglamento de Fiscalización y que sean fuentes lícitas, por lo que estaremos revisando los ingresos que vayan obteniendo para ir cubriendo su actividad de recolección de firmas, y el segundo tema es el de los gastos que tienen que hacer, por lo que estaremos viendo que sean los previstos en la ley", explicó.Militantes de partidos pueden apoyar a independientes: INE INE tiene capacidad para fiscalizar a los partidos: Woldenberg INE aprueba 6 mil 788 mdp para financiar a partidos e independientes Recordó que los independientes deben registrarse en el Sistema Integral de Fiscalización, en donde tendrán que reportar todos sus gastos, tanto los de los eventos, como la propaganda en vía pública y la que realicen en eventos sociales.Puntualizó que la Unidad realizará monitoreo de actividades y publicidad, además de que al no estar limitada por el secreto bancario o fiscal, puede verificar declaraciones de impuestos o cuentas bancarias para comprobar las aportaciones.El director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, José Miguel Macías, advirtió que los aspirantes independientes deben tener la claridad de que todos los ingresos y egresos se deben reportar por vía bancarizada.Recordó que en los últimos procesos electorales, los errores más comunes que se han presentado en materia de fiscalización y por los que también se puede sancionar a los independientes son los relacionados al incumplimiento del reporte de gastos en un plazo máximo de tres días, el no registrar con tiempo la agenda de eventos ante el INE y la no presentación de informes.El coordinador de Auditoría, José Muñoz, puntualizó que todos los recursos que reciban los independientes deben ser notificados a la autoridad electoral, incluso si son préstamos o artículos en especie.Subrayó que en los gastos se debe tener muy claro los recursos que erogaron y el beneficio que obtuvieron.Gurza Curiel subrayó que toda la información que proporcionen los aspirantes independientes será pública, así como el reporte que realice la Unidad, en cumplimiento de las reglas en materia de transparencia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi