El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton son las personas más admiradas del país, según una encuesta publicada el miércoles. Obama lideró la encuesta anual de Gallup por décimo año consecutivo, mientras que Clinton, que perdió las elecciones presidenciales del año pasado ante Donald Trump , fue nombrada la mujer más admirada por decimosexto año seguido.El 17% de los estadounidenses encuestados dijo que Obama era el hombre que más admiraban, frente al 22% que contestó lo mismo el año pasado. Donald Trump quedó en segundo lugar, con un 14%, seguido por el Papa Francisco, con 3%. El 9% de los encuestados dijo que Clinton era su mujer más admirada, seguida por la ex primera dama estadounidense Michelle Obama con 7% y la presentadora de televisión Oprah Winfrey, con 4%. Gallup informó que la encuesta a 1.049 adultos se realizó entre el 4 y 11 de diciembre y tiene un margen de error de cuatro puntos porcentuales. (Emol)