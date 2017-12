/ Luego de obtener su primer titulo de la Serie Mundial, el beisbolista venezolano José Altuve fue nombrado deportista del año.Para Altuve, ganar la Serie Mundial lo era todo, pero su perspectiva es tratar de mejorar cada año para lograr obtener más títulos como este.El resultado de la votación, participaron editores y directores de noticias de los Estados Unidos, donde fue anunciado el pasado viernes Jose Altuve como el ganador, con 715 puntos.Asimismo, fue escogido cinco veces para el Partido de las Estrellas, siendo el primer jugador de la historia del béisbol que encabeza su liga en hits en cuatro temporadas consecutivas.Cuando entro a los Astros de Houston, sus primeros años fueron desapercibidos, ya que el equipo perdió mas de cien partidos entre el 2011 y 2013.El año 2017, el venezolano fue la sensación cuando los Astros obtuvieron 101 victorias, siendo en ese juego se convirtió en el décimo jugador de la historia que batea tres jonrones en un partido.José Altuve condujo a los Astros de Houston a su primer título de Serie Mundial al vencer a los Dodgers de Los Ángeles en noviembre y poco después fue designado el Jugador Más Valioso, la primera vez en más de dos décadas que un jugador del equipo obtiene tal honor.Luego de ganar la Serie Mundial, ha sido recibido en importantes lugares, en los que destaca Disney Word por el Ratón Mickey, ha aparecido en TV en programas como “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, asimismo ha sido nombrado deportista del año en diversas revistas deportivas."No creo ser la cara de la ciudad ni de los Astros de Houston""Soy un tipo más que se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Mi sueño era ganar la Serie Mundial y sé que también era el sueño de los fanáticos. Así que estamos en sintonía y realmente disfruto de vivir en Houston".Thanks to @jimmyfallon for the invitation… i had a great time 🙏🏻🙌🏻Una publicación compartida por Jose Altuve (@josealtuve27) el Nov 3, 2017 at 10:26 PDTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi