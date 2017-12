/ Hace 2 meses fue que se estrenó en la plataforma de Netflix la segunda temporada de Stranger Things y ahora toca esperar para que llegue la tercera temporada, donde veremos más detalles del misterioso pueblo de Hawkins.Ya te habíamos comentado que los episodios de la serie ya ha sido confirmada de forma oficial por Netflix, lo que ha dado a cada uno de los miembros del elenco para dar declaraciones sobre si sus personajes seguirán en el ruedo.Uno de los primeros en hablar ha sido David Harbour , que en una entrevista con Variety ha dado las primeras pinceladas del destino del Agente Hopper en la tercera temporada. “No se me permite hablar sobre nada de esto, porque siempre soy el que se mete en líos” , ha bromeado con el medio.Sin embargo, habló un poco sobre las características del policía en la serie. “Me gustaría que se volviese al pasado de Hopper” , ha asegurado. “Cuando Once ve las cajas que Hopper tiene almacenadas hay una en la que pone Hawkins Lab, pero también Papá, Vietnam y Nueva York. Hay mucha historia que explorar sobre su temporada en Nueva York o como soldado en Vietnam “, sugiere.“Tenemos un montón de buenos personajes, así que no sé hasta qué punto se llegará a ello” , ha aclarado. Además, ha apoyado la idea de compartir más escenas con el personaje de Winona Ryder. Solo el tiempo dirá si estamos o no ante un nuevo romance.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi