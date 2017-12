/ Compartir esta noticia SEGUIR EFE Introduzca el texto aquí Foto: Captura Flighr Aware La aerolínea japonesa All Nippon Airways (ANA) lamentó el miércoles en Twitter el incidente y pidió perdón a los pasajeros afectados del vuelo 175, que tenía que haberles llevado el martes desde Los Ángeles a Tokio.We apologize to all of our passengers on Flight 175; we failed to deliver the customer service we strive for. Thank you all for your comments and allowing us to connect, learn and serve you better. We welcome ongoing feedback to understand how we can work to make this right.— All Nippon Airways (@FlyANA_official) 27 de diciembre de 2017 En un comunicado de prensa, del que se hicieron eco medios estadounidenses, ANA detalló que, ya en el aire y en rumbo hacia Tokio, la tripulación se dio cuenta de que uno de los pasajeros había abordado este vuelo por equivocación.Tras notificarlo al piloto y como parte del procedimiento de seguridad, el avión regresó a Los Ángeles.Este incidente adquirió cierta relevancia en las redes sociales , ya que en el vuelo viajaba el cantante John Legend y su esposa, Christine Teigen, quien tiene más de 9 millones de seguidores en Twitter y que fue relatando en directo lo que sucedía en el avión.. @chrissyteigen is on an international flight that turned around 4 hours in because a passenger isn’t supposed to be on plane. Look at this flight path! This is my Twilight Zone. pic.twitter.com/II06VmfOah— Jensen Karp (@JensenClan88) 27 de diciembre de 2017 "Cuatro horas en un vuelo de once horas y damos la vuelta porque tenemos un pasajero que no debería estar en este avión. Por qué, por qué tenemos que volver todos, no lo sé", dijo la modelo en el primero de sus mensajes.It’s john’s birthday here in the sky! Wish @johnlegend a happy birthday! pic.twitter.com/S92z99CsVV— christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017 Con publicaciones que iban desde la confusión hasta la ironía, Teigen continuó retransmitiendo lo que sucedía en el avión hasta que finalmente regresaron al aeropuerto de origen.pic.twitter.com/R3N320EpOT— christine teigen (@chrissyteigen) 27 de diciembre de 2017 "Los Ángeles - Los Ángeles, vuelo completo. Tiempo de vuelo , ocho horas y veinte minutos", resumió.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi