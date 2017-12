En opinión del presidente Nicolás Maduro , la respuesta diplomática de los gobiernos de Canadá y Brasil de declarar “persona non grata” a los representantes de Venezuela , como medida de reciprocidad, es un reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente.El mandatario recordó que “mientras el canciller (Arreaza) estaba por China , la ANC tomó una decisión (…) declaró, luego de leer las reiteradas expresiones de abuso, de agresión, de intervencionismos sobre los asuntos de Venezuela , del gobierno pro imperialista y derechista de Canadá ; y del gobierno no electo, del gobierno golpista de Brasil, la plenipotenciaria y magna Asamblea Nacional Constituyente decidió declarar ‘persona no grata’ al embajador y al encargado de negocios de Canadá y de Brasil”.Indicó que recibió una “comunicación oficial” y que fue la ANC la que declaró “persona non grata”. Lo “bueno de todo esto”, dijo, es que “el gobierno de Canadá y el gobierno no electo de Brasil acataron la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual significa que esos son los dos primeros gobiernos de derecha del Continente que acatan el carácter plenipotenciario y reconocen la Asamblea Nacional Constituyente como fuente de poder en Venezuela ”.Al respecto, ironizó: “ Gracias al gobierno de Canadá, gracias al gobierno de Brasil por haber reconocido el carácter plenipotenciario de la Constituyente”. “Y se fueron”. “¡Que se vayan! Gobierno no electo del Brasil fue el primero: se llevó a su embajador y declaró ‘persona no grata’ al nuestro”, que jamás se ha metido con ellos.“ No le estamos diciendo a Canadá o a Brasil qué tienen qué hacer en sus asuntos internos . El gobierno canadiense se cree imperialista, gobierno de ultraderecha racista de Canadá, anti bolivariano, anti venezolano, ha reconocido a la ANC. Han reconocido ese poder… Denle las gracias de mi parte, por favor, por escrito, al gobierno de Canadá y al gobierno de Brasil”, insistió Maduro Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi