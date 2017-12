/ SANTIAGO.- Un cineasta tibetano encarcelado en China por hacer una película sobre los Juegos Olímpicos y el Tíbet llegó a Estados Unidos después de escapar de China , dijo un grupo activista que hizo campaña para su liberación.Dhondup Wangchen fue encarcelado durante seis años a finales de 2009 en la provincia occidental de Qinghai después de hacer un documental en el que tibetanos elogiaban al Dalai Lama y se quejaban de cómo se pisoteó su cultura.La producción, "Leaving Fear Behind" ("Dejando el miedo atrás", presenta una serie de entrevistas con tibetanos que hablan de cómo todavía aman a su líder espiritual exiliado y pensaban que los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 no harían mucho por mejorar sus vidas.La película se proyectó en secreto a un pequeño grupo de periodistas extranjeros en Pekín durante los Juegos Olímpicos.En un comunicado a última hora del miércoles en Pekín, el grupo Filming for Tibet dijo que Dhondup Wangchen había llegado a San Francisco ese mismo día."Después de muchos años, esta es la primera vez que disfruto de la sensación de seguridad y libertad", dijo el cineasta citado por el grupo."Me gustaría agradecer a todos los que hicieron posible que sostuviera de nuevo a mi esposa e hijos en mis brazos. Sin embargo, también siento el dolor de haber dejado atrás a mi país, el Tíbet", añadió.Dhondup Wangchen había sido liberado de prisión en junio del 2014 en la capital provincial de Xining en Qinghai, pero permaneció bajo estricta vigilancia con sus movimientos y comunicaciones monitorizados, dijo el grupo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi