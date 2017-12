Hasta hace casi dos meses Miguel "Miky" Mea Vitali vistió el uniforme del Caracas FC como capitán del equipo. Aunque ya tenía 36 años de edad no tuvo una despedida, pues la hinchada del Rojo no sabía que contra Carabobo FC sería la última ocasión en que lo verían repartiendo balones en el Olímpico.Nunca anunció su retirada pero lo cierto es que la carrera de "Miky" llegó a su fin sin que ello signifique su desvinculación del Rojo. Todo lo contrario: ahora fungirá como gerente deportivo, confirmó el Caracas en una nota de prensa difundida este miércoles."Me siento muy orgulloso de poder asumir esta enorme responsabilidad que me han dado (la directiva). Espero cumplir las expectativas", dijo Mea Vitali al departamento de prensa del equipo avileño.Reconoció que no le fue sencillo asumir la idea de dejar las canchas pero que se decidió luego de conversarlo con su familia y allegados, y que finalmente le tranquilizó el hecho de seguir no solo ligado al fútbol sino al club en el que se formó y retiró como futbolista."Haber jugado, estar en un camerino, en distintas canchas y países, me ha dado una experiencia y me otorga una cierta ventaja. Sé cómo piensa un futbolista para su tranquilidad", resaltó.En ese sentido detalló que entre sus funciones intentará potenciar las categorías inferiores y reforzar la primera plantilla para pelear en cada competición en la que participe el Caracas."Hay que tener un alto sentido de la competencia tanto en el primer equipo como en las categorías menores lo que queremos es pelear cada campeonato y ser un ejemplo a nivel organizacional y deportivo para todo el país", señaló.La designación de Mea Vitali como gerente deportivo se produjo luego de que Ricardo Padrón fuera cesado de ese puesto el 8 de diciembre tras casi 10 años con la institución, que desde 2010 no conquista un torneo corto —Apertura o Clausura— del fútbol venezolano.De hecho, pese a ser el club más ganador del país (11 estrellas) no suman trofeos a su vitrina desde 2013, cuando quedaron campeones de la Copa Venezuela tras derrotar en la final a Deportivo Táchira .(EN)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi