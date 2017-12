VENEZUELA: Esto es lo que piensa ex defensora del pueblo de Rafael Lacava

/ A través de Twitter la noche de este miércoles se reportó que los habitantes de La Vega en Caracas tomaron las calles para manifestar su descontento ante la ausencia del pernil navideño que no llegó al Mercal de la zona.Desde las 7 de la noche de hoy los ciudadanos quienes no se han beneficiado con la compra del rubro se aglomeraron en la redoma de La India. En la zona se encuentran fuerzas del orden público.No dejes de leer: Protestaron en Catia durante la nocheAsí como protestan en La Vega, la noche de este martes los habitantes de Catia también salieron a la calle para exigir alimentos y los prometidos “combos hallaqueros y pernil navideño”.Durante esta ultima semana del año 2017 en el país se han realizado protestas para expresar el descontento que tienen los ciudadanos ante la ausencia de las promesas alimenticias en los hogares venezolanos.También puedes leer: En Nueva Esparta reprimen protesta en exigencia del ClapBuenas noches Para que tenga en cuenta para la hora 19:30 hrs cierre de vía en la redoma de La India cantidad de 80 a 100 personas esto por no llegar la venta de pernil en el mercal de La Vega de igual forma personal de orden publico.— Daniel G. Colina (@danielgcolina) December 28, 2017#ULTIMAHORA #Caracas Vecinos de La Vega protestan en la redoma de La India (El Paraiso) por falta de comida y el engaño con la caja CLAP prometida por el gobierno. Noticia en Desarrollo. Fotos Cortesía. pic.twitter.com/JNq2C6D3yJ— VPItv (@VPITV) December 28, 2017#Ahora imágenes de la Redoma de La India. 8:37pm pic.twitter.com/klgHlfalJf— Jesús Armas (@jesusarmasccs) December 28, 2017ACNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi