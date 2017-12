/ SANTIAGO.- Ha sido un año complejo para el tenista Novak Djokovic. El serbio esta temporada no ganó ningún Grand Slam ni Masters 1000 y su rendimiento fue el más bajo que ha mostrado en los últimos años, lo que le costó caer mucho en el ranking ATP.Noticia relacionada Duro golpe al circuito: Djokovic confirma que no jugará más este 2017 por lesión Es más, en julio de 2017, tras retirarse en los cuartos de final de Wimbledon, tuvo que frenar en seco y decirle adiós a su temporada debido a una fractura en uno de sus codos, perdiendo así, varios puntos y llegando hasta la posición 12° de escalafón mundial.Sin embargo, el ex número uno del mundo ya se encuentra recuperado y listo para volver a las pistas: Lo hará mañana viernes en una exhibición en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes.Ahí se medirá ante el vencedor del partido entre el español Roberto Bautista-Agut y el ruso Andrey Rublev.Con respecto a lo que vivió el último tiempo, el europeo señaló en una entrevista al portal Sport360 que "estuve montado en una montaña rusa año y medio con ese problema físico. Nunca pasé por el quirófano ni tuve lesiones graves. Tuve que tomar una gran decisión, mi cuerpo pedía a gritos un descanso; no podía levantar el brazo ".En tanto, hablando sobre cómo se encuentra tenísticamente, el serbio comentó que "he golpeado bien la bola en los entrenamientos, pero el problema es que tus músculos, huesos, ligamentos y articulaciones deben fortalecerse, encajar, acostumbrarse al estrés de golpear la pelota. Confío en comenzar bien, sin dolor, y comenzar la temporada con confianza ".Así, luego de este largo período sin jugar, Djokovic tendrá la difícil misión de reinsertarse en el circuito ATP, tal como lo hizo con éxito este año el suizo Roger Federer, quien ganó dos torneos grandes y quedó como escolta de Rafael Nadal en el ranking.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi