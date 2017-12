/ El anuncio fue realizado por la primera autoridad del país durante la suscripción de un convenio para la construcción del hospital de segundo nivel en Coripata, La Paz, a tiempo de sostener que en gabinete ministerial se reflexionó y debatió el problema de los médicos y se estableció que una cosa "son las reivindicaciones, pero lo más importante, por encima de las reivindicaciones, está el derecho a la vida"."Que hemos visto, no ahora, más antes, tratan de perjudicar la salud pública para privatizar la vida o para privatizar al salud, no compartimos, por eso vamos a convocar a un gran encuentro del pueblo boliviano para cambiar ese sistema de salud, que sea una salud para el pueblo boliviano, vamos a debatir con médicos con todos los movimientos sociales de Bolivia para que el pueblo se sienta protegido, un nuevo sistema de salud donde fácilmente puedan acceder", sostuvo.Respecto a esta convocatoria, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero dijo que se trata de una estrategia para distraer y confundir a la población. Apuntó que la cumbre debe realizarse de manera técnica y no en un coliseo a modo de asamblea.Horas antes, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, dijo que ahora el problema no radica en la modificación del artículo 205 sino en una Ley General del Sistema de Salud, pero que para cualquier diálogo del sector debe levantar el paro médico."En esta mesa o en Palacio sin chantaje, sin presión y sin la tortura del paciente; nos sentamos, por tiempo y materia, y resolvemos los temas que a ellos les preocupa como médicos; los cálculos políticos fuera", insinuó.Consultado sobre la posibilidad de eliminar el artículo 205, García respondió: "contundente no". Cuestionado por otros sectores que se suman a las críticas al código penal, García señaló que se trata de una campaña para "inflar" el conflicto médico movilizando a otros sectores para atacar al Gobierno.Aseguró que detrás de esa acción están dirigentes afines a la oposición, que politizaron el tema de la salud para desprestigiar la imagen de Morales.En respuesta, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Anibal Cruz, dijo que la única manera de retomar el conflicto médico será la eliminación del artículo 205. "Reafirmamos nuestra convicción : abrogación total del Código Penal y del Decreto Supremo 3385", dijo en Cochabamba.En esta ciudad, médicos bloquearon el puente de Muyurina y hubo roces con policías que intentaron desbloquear ese paso."Acción criminal"A su vez, el defensor del Pueblo, David Tezanos, convocó nuevamente a los médicos para que suspendan el paro indefinido, que considera es una medida "criminal"."Llamar a los médicos al cese de esta medida cruel y criminal, y lo que se tenga que hablar sobre la salud, se hable sin causar muertes", sostuvo.Asimismo, el presidente de la Dirección Departamental del MAS en Cochabamba, Grover García, aseguró que las organizaciones sociales afines al oficialismo se declararon en emergencia y que hoy definirán acciones contra el paro.En la misma línea, el presidente del Comité Cívico de La Paz afín al MAS, Clemente Gutiérrez, advirtió con iniciar una contramarcha en caso de que los médicos no levanten el paro indefinido que mantienen desde el 23 de noviembre.ABREN FERIA DE SALUD CON 14 ESPECIALIDADESEl presidente de la Brigada de Parlamentaria de Cochabamba, Ademar Valda, inauguró ayer una feria de salud en ambientes de esa institución, que ofrece atención gratuita en 14 especialidades para mitigar los efectos del paro indefinido de los médicos.Las especialidades médicas ofrecidas son: ginecología, traumatología, medicina interna, pediatría, cirugía, cardiología, gastroenterología, oftalmología, optometría, psicología, ecografías, electrocardiogramas y espirotometría. Además, hay tres buses odontológicos y una farmacia.En total son 130 médicos que atienden en la feria de salud, de los cuales unos 20 son galenos cubanos.PRESENTAN PROYECTO PARA DEROGAR ART. 205La bancada opositora de Unidad Demócrata (UD) presentó ayer un proyecto de ley para derogar el polémico artículo 205 del Código de Sistema Penal, a fin de levantar la huelga general indefinida de los médicos en los servicios de salud.El jefe de bancada, Wilson Santamaría, dijo que es un aporte para contribuir a solucionar el conflicto que lleva 36 días de huelga general.Manifestó que se plantea abrir un diálogo sobre la Ley General de Salud, que debe priorizar el gasto público en infraestructura hospitalaria.La sugerencia considera que a partir de la derogación del artículo 205, en un plazo de 30 días la Asamblea Legislativa, el Colegio Médico de Bolivia, el Órgano Ejecutivo y la población deberán redactar la nueva ley.DATOSRomero pide evitar conflicto con transporte. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió al presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, reunirse con la dirigencia del transporte pesado, que rechaza el artículo 137, y así evitar problemas con este sector.COB apoya a médicos y pide abrogar el Código Una reunión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por Guido Mitma, se reunió en Cochabamba con el presidente del Colegio Médico, Anibal Cruz, y otros sectores y decidieron apoyar el paro médico y pedir la abrogación del Código Penal. Además advirtieron con una movilización nacional la primera quincena de enero.36 días de paro afectan 900 mil atenciones. Según el último reporte del Ministerio de Salud, el paro médico que hoy cumple 36 días afectó 890 mil atenciones de salud y más de 10 mil cirugías en todo el país.Gobierno: No condicionamos interlocutores. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que el Ejecutivo no descartó interlocutores en el diálogo con los médicos, pero previo levantamiento del paro en hospitales.MÉDICOS BLOQUEARON PAILAS CON APOYO DE VECINOS Y LA POLICÍA GASIFICÓ LA RUTAJosué hinojosa | Los TiemposEl bloqueo de la carretera que una Santa Cruz con Trinidad, a la altura de Puerto Pailas, protagonizado por los médicos de las provincias de la Chiquitanía, derivó en una serie de enfrentamientos con la Policía que en reiteradas oportunidades trató de despejar la vía para dar paso a cientos de motorizado s perjudicados.Los médicos efectuaron esta medida en rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal.El bloqueo inició a las 0:00 horas de ayer y se extendió durante 24 horas, aunque tuvo un cuarto intermedio al mediodía. Sin embargo, se registraron momentos violentos cuando los uniformados gasificaron a los manifestantes, mientras que éstos respondieron con piedras y petardos. Como resultado de esos enfrentamientos, al menos ocho personas fueron arrestadas.El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, lamentó la actitud violenta de los uniformados y pidió al presidente, Evo Morales, "abrir su corazón" y escuchar las peticiones de su sector.Pese al perjuicio, decenas de pobladores de Pailas se sumaron a la protesta de los galenos y dieron paso a nuevos incidentes con la Policía. En consecuencia, un puesto de la Policía Caminera fue invadido y destruido.TRANSPORTE INTERNACIONAL RECHAZA CUATRO ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENALLa Cámara de Departamental de Transporte Internacional advirtió ayer con el inicio de movilizaciones desde la primera semana de enero si el Gobierno no reconsidera cuatro artículos del nuevo Código del Sistema Penal."Hemos resuelto que a partir de la primera semana de enero en forma coordinada con nuestro ente matriz de Bolivia vamos a iniciar y aplicar medidas, no descartamos marchas, bloqueos y paros", manifestó el vicepresidente de la organización, Luis Jiménez.El dirigente llamó al Gobierno a la sensibilización y al diálogo. "La Cámara de Transporte demanda la atención urgente para corregir los artículos mencionados y del código en general (…) instamos a retomar el camino del diálogo".A través de una asamblea, los transportistas se declararon en emergencia por el desacuerdo con los artículos 137 (homicidio culposo con medio de transporte), 205 (mala práctica profesional en salud ), 293 (sedición) y 294 (atribuirse derechos del pueblo) del Código Penal.Por su parte, Edwin Velásquez, vocero de la Cámara de Transporte, dijo que "el sector del transporte pesado internacional, haciendo un cálculo de nuestros movimientos que terminarán con bloqueos, seguramente afectarán el Dakar. No queremos llegar a eso".OPINIÓNAdriana Salvatierra, Senadora del MAS"El art. 205 se enmarca sólo a profesionales del área salud"El artículo 205 del Código del Sistema Penal no es vinculante a otras profesiones u oficios que no estén relacionados con la salud.Abogados, arquitectos, constructores y choferes no guardan ninguna relación con el artículo 205, que solamente se enmarca en aquellos profesionales o aquellos servidores que prestan su atención vinculados a la materia de la salud.Uno de los parágrafos de ese artículo señala con claridad que dicha disposición sólo está vinculado a profesionales o funcionarios que están en condición de garantía de resguardo de la salud e integridad física de la persona.Lamentablemente, se inició una campaña de mala información por redes sociales , por parte de quienes impulsan el movimiento médico, que exige la eliminación de dicho artículo, con el afán de buscar el respaldo de otros sectores de profesionales y sociales. Resaltar algo que no podría nadie decir que esto es una discusión que solamente se está dando en Bolivia, porque también hay esta legislación en otros países.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi