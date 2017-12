/ SANTIAGO.- Cada vez queda menos para que se abra un nuevo mercado de fichajes en Europa (01 de enero) y los rumores siguen en torno al futuro de Alexis Sánchez.Si bien ayer miércoles Arsene Wenger aseguraba que el delantero chileno se quedará hasta final de temporada, el interés de varios clubes podría variar el panorama.Ya se sabe con claridad que el Manchester City quiere al tocopillano, aunque su deseo sería sumarlo cuando acabe la presente campaña para no pagarle ni un peso al Arsenal, luego que frustrada su llegada en agosto.Pero esa estrategia del equipo de Pep Guardiola podría correr riesgo, ya que el PSG estaría muy atento para meterse en la pelea por Alexis. Y no sólo el equipo francés.Ahora aseguran en Inglaterra que el Manchester United tiene los ojos puestos en el goleador histórico de la "Roja". Incluso, un histórico ex futbolista irlandés y hoy columnista del The Times exige la llegada del chileno."Se dice que Pep Guardiola tiene la esperanza de finalmente fichar a Sánchez durante el período de transferencias de junio, pero a José Mourinho le han dicho que participe de la carrera", explica Metro.Y luego da la opinión del mencionado Tony Cascarino, ex delantero que brilló en la selección de Irlanda y que jugó en equipos como el Chelsea, Celtic y el Marsella, entre otros."El United debería intentar arrebatarle Alexis Sánchez a Pep y al Arsenal. Lo lograron con Robin van Persie, y Mourinho podría ofrecerle un lugar seguro, mientras que podría enfrentar más competencia en el City", dice el ex atacante.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi