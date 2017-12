/ El expresidente y actual senador José Mujica dijo que la oposición "no podrá cambiar" el carácter progresista del país, que "se forjó junto a la historia" nacional." Uruguay tiene un acerbo progresista (…). Y ese carácter no se lo van a alterar, podrán cambiar hasta de gobierno pero no van a poder cambiar de rumbo", aseguró. En la última sesión parlamentaria del año, realizada en el Palacio Legislativo, el senador también reconoció la falta de unidad durante 2017 dentro del Frente Amplio."No es posible el funcionamiento de un partido si quienes lo representan tienen una discrepancia y no tienen la capacidad de, como decía (Winston) Churchill, comerse un sapo y aceptar la decisión del partido. Eso es fundamental", recalcó. "No quiere decir que todos estén de acuerdo con todo, pero cuando se es Gobierno eso (la falta de unidad) cuesta más", añadió. Por su parte, el expresidente reafirmó que no se postulará a las próximas elecciones presidenciales, en 2019, y aclaró que se quiere retirar también de la Cámara de Senadores. "No me quisiera quedar en el Senado. ¿Ser candidato? No. Eso ya no.Tengo el no permiso de mis tripas, de mi biología, de mi conciencia (…). La vejez no es solo una cuestión de arrugas y canas, es también un cansancio psicológico de largo viaje", señaló. En ese sentido, Mujica aconsejó al posible futuro candidato por el FA que no enfoque su campaña electoral hacia el pueblo que lo vote por el "investment grade (grado inversor) y el equilibrio fiscal, cosas que tienen importancia, pero que, de ninguna manera, llegan a la subjetividad de la gente". "Hay que levantar alguna esperanza y ganas de vivir en el Uruguay , para aventuras nuevas, proyectos nuevos", subrayó Mujica. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi