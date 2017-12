/ "La educación. Siempre ha sido y va a ser la educación, junto a otros temas, pero fundamentalmente la educación", el principal objetivo del Frente Amplio para 2018, según dijo el presidente de la República, Tabaré Vázquez en entrevista con el semanario Búsqueda . "Seguir profundizando las líneas de acción", de su gobierno será el paso que pretende dar en materia educativa, afirmó. Y agregó: "Se están logrando cosas muy importantes, sobre todo en esa interfaz que hay entre el niño y la niña que salen de Primaria y pasan a Secundaria, al Ciclo Básico , con los acompañamientos que se están haciendo".Vázquez defendió además la constitucionalidad de l a visita que hizo a un comité de base de su partido el 18 de diciembre . Aseguró que asistió a la actividad como si fuera "una reunión familiar" o de "amigos". "Me enteré que había una reunión de frenteamplistas que estaban despidiendo el año y festejando el cumpleaños del presidente de ese comité de base. Y fui a saludar. Y me dieron el micrófono y dije lo que dije". Vázquez añadió que, en su criterio, esa conducta no está vedada por la Constitución."Estoy completamente seguro de que ni siquiera rocé el artículo 77 de la Constitución. No me lo prohíbe la Constitución –declaró–. Y es más, voy a realizar todas las actividades políticas que me permita la Constitución. Porque el presidente de la República es un hombre político, no es un administrativo ni un técnico".Capítulo aparte mereció la evaluación que hizo de su vicepresidenta, Lucía Topolansky, que asumió su cargo y el de la presidencia del Senado y la Asamblea General el 13 de diciembre, luego de la renuncia de Raúl Sendic. "Excelente ha sido el trabajo. Excelente –dijo Vázquez–.La señora vicepresidenta cumplió una tarea muy importante en el seno del gobierno, trabajando codo a codo con el presidente, con los ministros, en los Consejos de Ministros, aportando positivamente. Pero también como nexo de unión entre el Parlamento y el gobierno nacional. Estaba seguro que iba a ser así", subrayó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi