/ 28 Dic, 2017 | En cualquier país, la educación es el signo de la esperanza en la formación del ser humano en su concepción ciudadana y espiritual. La educación no es un simple concepto dentro de quehacer de una sociedad. La educación es el corazón y el alma hasta de los oprimidos de esa sociedad que Paulo Freire señalaba en una de sus obras.Cuando un niño, niña, adolescente, joven y hasta adulto asiste a una escuela, liceo, universidad o centro de capacitación, está en su pensamiento, mirada y acción un oxigonio de sueños, acciones y realidades que se van materializando conforme avanza el tiempo, porque ese tiempo va generando la esperanza, el optimismo y la fuerza necesarias para enfrentar con éxito el presente y futuro. Esa es la razón porque la educación es la vitrina que refleja el cómo los conocimientos se convierten a fortiori en la cascada más alta del hecho individual, que multiplicado por cada uno de los habitantes que integran las distintas comunidades, se convierte en la cima más alta del hecho colectivo de una nación.Cuando la praxis humana convierte a la educación en el centro de sus actividades sociales, apartando de ella cualquier implicación demagógica, y encontrando en los estadios del conocimiento la unión de las aristas que deben conformar la estructura de su desarrollo, y construyendo un currículo que valore las potencialidades socio-productivas de los ejes que conforman un país, respetando las culturas, costumbres, tradiciones y posibilidades fértiles de sus distintas regiones.En el caso de Venezuela , por ejemplo, sería irreal concebir un currículo de formación técnica y productiva al pretender estudiar los mismos conceptos y esquemas de latitudes o longitudes geográficas de estados como Táchira o Nueva Esparta, porque el primero es un importante productor de café, mientras el segundo es pesquero. No obstante, si pudieran correlacionarse aspectos del área turística porque Venezuela como país, y con un máximo de bellezas geográficas, el turismo representa una actividad económica de importante preponderancia para el desarrollo integral, desde una economía local generada por las iniciativas de los ciudadanos, y a su vez, que éstos ejecuten una conciencia colectiva en cada rincón de nuestra geografía, o sea, un mismo lenguaje en la preservación y consolidación de nuestros espacios naturales, pero el logro de una conducta con tales características sólo es posible con la educación.Desgraciadamente tales condiciones de posicionamiento pensativo nunca han sido aplicadas por administración alguna, y lo que es peor, hoy, nuestra educación presenta elevados niveles de deserción desde bachillerato hasta la universidad, porque nuestros jóvenes no encuentran en los estudios, cuando menos en Venezuela , una razón que los motive a ser autoconstructores de un presente y futuro, sobre el cual perdieron cualquier vestigio de lucha y necesidad de superación personal, y por ende, colectiva.En cuanto a nuestros estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, la mayoría está emigrando del país porque no ven en Venezuela ese espacio para hacer realidad el signo de progreso y bienestar para ellos y sus familias, lo cual demuestra el fracaso en las políticas tanto educativas como de inclusión social y desarrollo económico, razón por la cual, revertir semejante realidad será una tarea impostergable en un futuro inmediato para devolverle alguna esperanza a quienes sienten que han perdido esa parte de sus vidas ante el porvenir.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi