El 9 de febrero del 2018 se dará el vamos a los Juegos Olímpicos de Invierno. Se realizarán en Pyeongchang, Corea del Sur. Y marcarán un hito. Sí, porque en esta competencia invernal participará por primera vez un deportista declarado abiertamente ser homosexual.Se trata del esquiador estadounidense Gus Kenworthy. Tiene 26 años, nació en Inglaterra , es de madre inglesa y padre norteamericano. Y ahora representará a EE.UU. "Me exigía más que cualquier otro para compensar por esto que yo sentía estaba mal conmigo. Cuando se utiliza ese tipo de lenguaje, lo único que genera es que te metas todavía más dentro del clóset", señaló el 2015, cuando decidió revelar que era gay.Compite en la categoría del freestyle y ya ganó una medalla de plata en los JJ.OO. de Invierno de Sochi 2014. Desde el 2016 tiene como pareja al actor Matthew Wilkas y es hoy en día uno de los íconos para inspirar a otros a contar su verdad. "No quiero fingir un apoyo que no existe", señaló en su momento al ser consultado si quería conocer al presidente Donald Trump . "No creo que hubiese podido salir del clóset hace 30 años y ser a la vez exitoso dentro de mi deporte", dijo Kenworthy a la revista TIME. "Mi historia es indicadora de un cambio". (Emol)