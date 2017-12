/ Con una importante cantidad de información a verificar se quedó el equipo que investiga el millonario fraude al interior de Carabineros, que ya supera los $ 26 mil millones. Esto, luego de la declaración que prestó el mayor (R) Nelson Valenzuela el pasado 28 de noviembre, en que dio cuenta de una serie de supuestas situaciones irregulares al interior de la policía uniformada. El ex oficial está formalizado por la malversación y es sindicado por el Ministerio Público como uno de los presuntos ideólogos de esta defraudación.Una circunstancia que Valenzuela dejó al descubierto tiene que ver con la Escuela de Carabineros, en que ex generales directores de la institución habrían recibido dinero por clases que, en realidad, nunca habrían impartido.El imputado comenzó recordando que en 1996 se gestionó su traslado hasta el Departamento de Finanzas, Sección Presupuestos. Desde esa fecha, siempre estuvo ligado al área administrativa y con todo lo relacionado a los dineros de la institución.Ocho años después, indicó Valenzuela, llegó al Departamento III Tesorería. Sobre esa etapa lanzó una afirmación que concentró la atención del equipo investigativo: "En el año 2005, mientras estaba en el Departamento III Tesorería, me llamó mi general (Julio) Pizarro Konga (ex jefe de Finanzas), el cual me indicó que había problemas con el pago bajo la modalidad de honorarios de los ex generales directores, por cuanto me ordenó buscar una solución ante esta problemática".Valenzuela continuó: "De tales hechos no pude dar solución a este tema y, posteriormente, llegó la orden por parte del general director de la época de incluirlos como profesores universitarios en la Academia de Ciencias Policiales y Escuela de Carabineros, asignándoles 12 horas de clases a cada uno de ellos. Todo esto se canalizó a través de una resolución oficial y lista de revista de comisario, situación que a vista quedó como ilícita, puesto que gran parte de ellos no ejercían físicamente estas docencias, solamente en papel".Su testimonio despertó la sospecha en el equipo investigador, liderado por el fiscal de la Región de Magallanes, Eugenio Campos.Es por ello que la fiscalía indaga las horas asignadas a los ex generales directores en la Academia de Ciencias Policiales y la Escuela de Carabineros. Fuentes del caso, aseguraron que aunque lo señalado por Valenzuela se remite al año 2005, se solicitará información de los años siguientes para comprobar si es una práctica que existe en el área formativa de la institución. Desde Carabineros señalaron que no se referirán al caso, al ser un proceso judicial abierto.Ayer, en tanto, la abogada de Valenzuela, Jaqueline Stubing, pidió su sobreseimiento temporal en la causa, pero el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lo rechazó.Hermano de imputado Stubing señaló ayer en audiencia que el hermano de uno de los imputados, Francisco Reyes Momberg, "trabajó en el equipo investigativo del fraude".Según la abogada, se trata de Carlos Reyes Momberg, civil que estaba en la Contraloría interna de Carabineros. Sin embargo, en julio fue removido de su cargo. El fiscal Miguel Orellana explicó que "Carlos Reyes Momberg es una persona que tenía un rol institucional, como Francisco Reyes Momberg. Tenían roles de control dentro de la institución y que en la primera parte de la investigación siguió desempeñando ese rol".Fuentes del caso aseguraron que Carlos Reyes formaba parte de la Contraloría interna cuando se encargaron algunas diligencias a esa repartición, pero que una vez que se detectó la presunta participación de su hermano, Carabineros y la fiscalía pidieron que nada pasara por él. Incluso se le citó a declarar.Además, el fiscal Orellana sostuvo que es posible que se aumente el plazo de investigación, el cual termina en enero de 2018. "Es una investigación con 125 formalizados y con terceros que aún no enfrentan cargos. Hemos avanzado y creemos que si es necesario hacer una solicitud de aumento de plazo, la vamos a solicitar".Ayer, también declaró en estrado el coronel (R) Francisco Reyes Momberg, quien fue asesor del ex general director Eduardo Gordon. Según quienes estuvieron en la audiencia reservada, el imputado aseguró que el coronel (R) Iván Whipple le ordenó esconder documentos sobre algunos gastos. Además, entregó antecedentes sobre el uso de gastos reservados y eventuales irregularidades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi