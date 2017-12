/ 28 Dic, 2017 | Dos entradas de tierra y charcos son los caminos de acceso para quienes residen en la comunidad de Macho Muerto Norte, población del municipio Mariño.Al menos 10 familias conviven en este sector escondido entre arbustos y maleza en casas que -en palabras de los habitantes- no tienen los servicios básicos necesarios.Luisa Campos, habitante de la comunidad desde hace cuatro años, señala una casa improvisada con paredes de madera que colinda la suya. Se refiere a la vivienda diciendo: "esta es la mansión de mi nieta", ríe al culminar su frase.Marisol García se presenta como la residente de más antigüedad de la comunidad: "Todos los servicios son clandestinos, en el tiempo que tengo aquí nada ha cambiado para mejor".García reconoce que todos los dirigentes políticos le han visitado durante la época electoral. "Siempre vienen antes de las elecciones, pero después desaparecen".LLUVIASLa época de lluvia no es vista con buenos ojos por sus habitantes, Luisa Campos señala que "la insalubridad producida por el agua estancada de las lluvias es otro tema preocupante".En relación al alumbrado público, indica que es inexistente; sólo postes rotos y caídos forman parte de la imagen que ven a diario. "Aquí se vive en la oscuridad, no hay alumbrado", detalla Campos.GAS DOMÉSTICOPor un pequeño sendero que llega hasta la vía principal de El Piache, caminan varios pobladores con bombonas de gas a sus espaldas.Al llegar a la calle principal, les espera un amigo con vehículo para trasladar todos los cilindros de los habitantes de esa zona popular."El camión con las bombonas hoy no pasó, nos hacen el favor de llevar a comprarlas", detalló Luis Moya, trabajador de la construcción radicado en Macho Muerto Norte.La adquisición de alimentos para los residentes de este sector es complicada. La mayoría de las familias tiene solo una persona con ingresos en el grupo familiar.Luis Moya es trabajador de la construcción y pintor, así como en su hogar es la única fuente de sustento."Nosotros aprovechamos la época de la sardina, pero ahora todo está más difícil debido a la veda. A diario compramos medio kilito de cada cosa", expresó Moya.NIÑOSLos pequeños que habitan en Macho Muerto Norte en su mayoría acuden a los planteles ubicados en Los Olivos o Alí Primera.Acerca de las actividades escolares, Luisa Campos expuso que ahora reciben clases sólo hasta las 10 de la mañana. "Se robaron los aires acondicionados y no hay comida".SuministroEl agua potable llega cada 15 días, según Luisa Campos. Por su parte, Marisol García precisa que el servicio del vital líquido es clandestino. "Nosotros estamos conectados a un tubo matriz en la avenida Juan Bautista Arismendi. Cada vez que nos roban las conexiones, debemos buscar la forma de conectarnos nuevamente".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi