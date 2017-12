/ 28 Dic, 2017 |"Las palabras importantes están todavía cargadas de significados muertos y los nuevos significados todavía no tienen fuerza para cristalizar sus propias palabras" Recordé esta frase de Edgar Morin, que nos hace reflexionar sobre la magia que envuelve a la relación entre los signos y los significados, cuando la experiencia inédita de una temporada decembrina, tristísima a más no poder,"cristalizó su propia palabra?: chavidad.También noté que hay un fenómeno que no está reflejado en la frase de Morin, pero que la complementa: hay palabras viejas que rejuvenecen cuando calzan un significado nuevo. Por ejemplo, para los venezolanos de mi generación la palabra"enchavar? tiene el significado de dañar, desprestigiar, afectar una reputación; pero cuando esa palabra, ese verbo, se utiliza en la expresión"navidades enchavadas?, adquiere un significado con nuevas connotaciones.Más allá de la aparente inocencia de un juego de palabras, la utilización de esas expresiones a veces con ironía, a veces con ira, a veces con tristeza y desencanto; traducen un cambio de opinión en la valoración del proceso que hemos vivido en los últimos 19 años. La amarga sobredosis de realidad que sorbimos en este diciembre, está haciendo desaparecer el castillo de ensueño que el populismo construyó alrededor de un liderazgo carismático autoritario. Liderazgo que transmitía y capitalizaba intensas emociones, manipulando la verdad y disponiendo impúdicamente a su antojo del dinero público.La realidad es dura e implacable y, en este momento, es incluso cruel con los venezolanos. En este despertar hemos comenzado a entender que el abuso, el desenfreno ético, la irresponsabilidad y la estulticia, nunca quedan impunes. El círculo se está cerrando, la serpiente muerde su cola. La hipnosis colectiva está cediendo; el imaginario revolucionario se evapora.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi