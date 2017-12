/ Tras el lanzamiento en 2017 de su esperado segundo disco de estudio, “ The thrill of it all “, Sam Smith volverá a brillar el próximo año cuando inicie su nueva gira como uno de los grandes nombres de la escena musical mundial, convertido en egregio embajador del lamento sentimental.“Soy una persona vulnerable y me parece que eso es algo que el mundo necesita ahora mismo. De hecho, estoy harto de los hombres que no sueltan una lágrima y que rehúsan mostrar sus emociones “, declara en una charla telefónica con Efe.Con información de EFE/DPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi