Foto: Archivo El País Nayeli Artigas tiene 15 años y en la noche del 24 de diciembre, sobre las diez y la medianoche, salió de su casa rumbo a una reunión que tuvo lugar en el barrio 6 de Diciembre. Pero nunca llegó allí y tampoco había regresado a su hogar hasta anoche.Anoche apareció: según informa el programa Arriba Gente de canal 10, la joven volvió a su casa y está en buen estado de salud. Ahora investigan las causas por las que estuvo desaparecida durante tres días.Al principio, sus familiares no se preocuparon por la ausencia porque pensaron que tal vez se había quedado a dormir en el evento al que dijo que iba, pero con el correr de las horas y al no lograr comunicarse con ella, la comenzaron a preocuparse y decidieron hacer la denuncia ante la Policía.En la tarde de ayer miércoles, vecinos de la zona y familiares cortaron las calles Millán y Gabito y quemaron cubiertas reclamando la aparición de la joven.