/ Este grupo cochabambino es conocido por sus temas "No le digas", "Cantarina", además de otros ritmos de caporal y tinkus como "Kutimuy vidita".El representante y vocalista del grupo, Heins Sejas , señaló que prepararon un concierto muy variado en el que se disfrutará de una variedad de temas y ritmos que pondrán a bailar a los asistentes.El costo del ingreso es de 60 bolivianos por persona, se pueden hacer reservaciones con antelación.Asimismo, dijo que en el concierto se promocionarán algunos temas del disco "10 años", que es una propuesta para este 2018. "Este disco tiene una variedad de ritmos latinoamericanos como folklóricos", dijo.Entre los temas que se promocionarán están "Tanto te amé" en ritmo caporal y "Alma boliviana" en tinku, además de otros como morenadas y cuecas.Aclaró que la mayoría de las canciones de este disco son composiciones propias.El lanzamiento oficial de este disco se hará a mediados del mes de enero.Los integrantesEl grupo cuenta con 11 años de vida, cuatro discos grabados, además de presentaciones a nivel nacional e internacional como en Perú, Chile y Brasil.Thempo tiene varios éxitos como: "Zambos lo mejor", "Chino moreno", "Quiero verte bailar", "No le digas, Te diré la verdad", "Lágrimas negras", "Ayúdame a olvidarla", "Cómo no voy a quererte", "Kutimuy vidita", caporales "Rupay y Cantarina".Los integrantes del grupo son: Heins Sejas en la guitarra y voz; Marcelo Rocabado, guitarra y voz; Jhosmar Condori en el charango y voz; Julio Aranibar con los vientos y voz;Emeri Paco en la batería, y Luis Nava en el bajo electrónico."Queremos que compartan y canten con nosotros nuestros éxitos, como: ‘No le digas’, ‘Cantarina’ o ritmos como el tinku ‘Kutimuy vidita’, entre otros que harán bailar a todos los asistentes" . Heins Sejas. Vocalista ThempoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi