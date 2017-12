La Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) desmintió una información que circula en las redes sociales , sobre el hallazgo de 179 toneladas de pernil podrido entre Vargas y Puerto Cabello.En las redes sociales aseguraban que 137 toneladas de pernil en Vargas, iban a ser entregadas la primera semana de enero, y que la carne se había dañado porque las cavas enfriadoras fallaron debido a un colapso de las plantas eléctricas.(Lea también: Cabello responsabilizó a EEUU por los inconvenientes con la entrega de pernil)Bolipuertos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Transporte, indicó en la red social Twitter que la información es totalmente falsa e invitó a los venezolanos a no hacerse eco de rumores. (GV)View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top Las mas destacadas (carrusel)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi