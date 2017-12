Guía para que tu mascota no sufra en estas fiestas

/ En diciembre todo es alegría, buenos deseos, cenas y fiestas; sin embargo, para perros y gatos debe ser una época de muchos cuidados.Debido al aumento del ruido dentro y fuera de los hogares, por la explosión de cohetes en las posadas y la celebración de fin de año, se incrementa el estrés en las mascotas , lo que les provoca hipersensibilidad auditiva, lo que podrían causarles pánico y provocar conductas inhabituales, como huidas.Oscar García, instructor certificado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dio algunas recomendaciones para no causar malestares a nuestros animales de compañía y que a su vez éstos no causen accidentes con los árboles y adornos navideños.Evitar ruidos fuertes para no lastimar sus oídos y cuidar la comida que se les comparte son algunas de las medidas que deben tomarse con las mascotas, así como acondicionarles una habitación con agua, comida y sus juguetes favoritos con el fin de que estén cómodas durante las reuniones en casa o por la noche, que es cuando aumenta el ruido.En caso de poner árbol de Navidad , se recomienda colocarlo en una base firme y las series de luces a 10 centímetros arriba de donde termina el follaje, además de evitar la sobrecarga de aparatos electrónicos en un mismo contacto.En el caso de traslado de mascotas , se deben tomar previsiones y hacerse en una transportadora para prevenir accidentes, por el ruido de cláxones y el estallido de cohetes.Oscar García destacó que la mayoría de urgencias médicas para gatos y perros en estas fechas se relacionan con problemas digestivos por la alteración de alimentos en la dieta, y advirtió que uvas, chocolates y huesos de pavo pueden ser mortales para ellos.5 propósitos de Año Nuevo para ti y tu mascota Sabemos que te das autoregalos en Navidad Santa Clós en casa… una verdadera sorpresaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi