/ CIUDAD DE MÉXICO- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello , dijo que el compromiso del organismo es que las elecciones del próximo año sean las más grandes y transparentes de la historia."Está en curso, no solamente el proceso electoral más grande de nuestra historia, por múltiples razones, el número de elecciones, el número de cargos a elegir, el número de concurrencia de comicios locales con los federales, el número de ciudadanos que vamos a necesitar… el compromiso que desde aquí queremos reiterar es que esta sea también la elección más transparent e de la historia", dijo.El consejero participó en la firma de la Declaración para la Implementación de las herramientas Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial, que obligará a los partidos políticos a transparentar información sobre viáticos, viajes, y gastos de publicidad.En el marco del 40 aniversario de la reforma que visibilizó el Derecho a la Información en México, urgió a los partidos políticos a cumplir con sus obligaciones de transparencia, pues "no se trata sólo de cumplir una obligación, sino cumplir una vocación democrática".En este sentido comentó que el compromiso por implementar las herramientas de transparencia en el INE se da en un contexto de desconfianza en el mundo, y en México. Recordó que el informe Latinobarómetro 2017 muestra una caída en la confianza ciudadana hacia la democracia."Refleja cómo el respaldo, el apoyo ciudadano a la democracia de un año a otro ha tenido una dramática caída en el continente, pero en el caso mexicano, y no es falta de solidaridad con América Latina, lo que en el caso mexicano debe preocuparnos particularmente es que pasó de un 48 por ciento a un 38 por ciento de 2016 a 2017", dijo.Por su parte, el comisionado presidente del INAI, Javier Acuña aseguró que el organismo vigilarán la participación de los partidos para, de esa manera, detectar quiénes no están cumpliendo con sus obligaciones de transparencia."Le mandaremos la queja, la notificación de que hemos detectado faltas u omisiones que pueden generar sanciones, para que sea el INE y su Consejo el que las determine y las aplique", señaló.INE y comité ciudadano del SNA pactan vigilancia extra a campañas en 2018 Habrá una fiscalización más exhaustiva para 2018, advierte el INE INE operará conteos rápidos de elección presidencial y de gobernadoresCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi