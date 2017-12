/ Ya les contamos que detrás de las fotos hot de Sol Pérez está su mamá, Claudia. La mediática la instruyó para que tome los mejores ángulos y la mujer ya podría recibir el título de fotógrafa de Instagram, al menos, porque las imágenes de Sol suelen ser furor.En diálogo con la revista PRONTO , Sol contó algo más de su mamá. Es maestra jardinera, tiene 47 años y es clave en su trabajo. Además de sacarle fotos, la acompaña a las presencias en los boliches del interior, le prepara la ropa, la comida para cuando vuelve del gimnasio. Ahora, Claudia está en Córdoba instalada con Sol por la temporada, donde ella participará en La isla encantada .Resulta que la chica del tiempo es una niña mimada . "Nada de lo que logré hubiera sido posible sin mi mamá", confesó.Es que t an solo el tema de las fotos es todo un "laburito": " Le regalé una cámara profesional y no le quedó otra que aprender. Elige el ángulo, pone la cámara y saca la foto. A veces, nos peleamos porque ella saca la foto y chau y no mira si está bien la luz. Pobre, es lo más conmigo. Me ayuda en todo".En otro tramo de la nota, Sol también habló del tema de los celos en su familia. Sus hermanos, Manuel, de 23 y Matías, de 25, no tienen problemas con su material subido de tono, pero a su papá, Horacio, dueño de locales de decoración , la idea no le divierte. "Mira mis fotos y me pregunta: 'Es necesario Sol que te saques esta foto?". Intento mostrarle lo menos posible. Como no maneja las redes sociales , no se entera tanto", reveló.Claudia, entonces, es responsable de fotos como esta, en Carlos Paz:☀️🏝Una publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Dic 25, 2017 at 2:07 PSTY esta otra, en su casa de Villa Adelina:Hoy hay sentencia y eliminación 😱 22.30 arranca el programa por @eltrecetv puede que vayamos al teléfono, si es así quiero pedirles una mínima ayuda, con un solo voto alcanza y sobra ! BAILA SOL al 13013 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 queda poquito y se que juntos podemos… si quieren pueden participar de los sorteos que estoy haciendo, mandas la captura con tu voto (si pueden escriban su usuario en la foto, así no hay fraude) y podes ganarte una cena como la vez pasada, una estadía en Carlos paz para dos personas así podes ver #laislaencantada o también videos con saludos ! Gracias a todos de ❤️ #bailando2017 #untatuajeporunasonrisaUna publicación compartida por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el Dic 11, 2017 at 1:59 PSTMás sobre verano 2018 Lucía Celasco y Joaquín Rozas, otra vez juntos Sol Pérez desembarcó en Carlos Paz e inauguró su pileta con su clásica foto hot ¡Insólito!: Susana Giménez viajó en "bondi"Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi