/ Loreto Aravena tiene una relación contractual con Canal 13 hasta el 31 de este mes, y según relata, este periodo se lo está tomando "con mucho relajo, sin ansiedades. Estoy viendo con mucha calma y dedicación qué hacer porque tengo varias ofertas atractivas".Lo concreto, por ahora, es que la actriz volverá muy pronto a la pantalla chica en su actual casa televisiva como Susy Sánchez, una de las amigas más cercanas de Cristina Moreno (Paz Bascuñán) en la tercera parte de Soltera otra vez. Eso, además de No estoy loca y Sapo, las dos películas que la tendrán en las salas de cine este verano.¿El regreso de Susy trae algo nuevo? Esta vez, Susy es la realmente soltera de la teleserie. En esta tercera parte, en cuanto a la evolución del personaje es la que está más estancada, en las mismas andanzas de siempre. Y en cuanto a la noticia de Cristina, que está embarazada, a Susy no le viene tan bien, porque ella en verdad que no quiere ser madre.¿Le parece válido ese discurso? Absolutamente. Me parece muy válido que una mujer diga que no quiere ser mamá. Y me parece muy valiente decirlo, porque socialmente es algo muy condenable, y todos te juzgan. Decir algo como eso es un tanto antinatura.¿Qué pensó en primera instancia cuando el canal le propone hacer una tercera parte? Al principio pensé que era bien raro hacer de nuevo Soltera otra vez. Para mí no tenía mucha lógica hacer una tercera parte, porque cuando hicimos la segunda, creo yo, quedamos un poco al debe, no me gustó. Pero después supe más de la historia, y la temática me gustó harto. Hablar de la maternidad desde el punto de vista de la mujer me encantó, porque es un tema que a mí me llega, soy mamá y trabajo fuera de la casa.¿Por qué dice que la segunda parte quedó al debe? Porque no tuvo la misma claridad ni calidad que tuvo la primera. Por algo no nos fue tan bien. Fue más de lo mismo y no hubo mucho cuidado con la historia. Creo que con este regreso podemos igualar el éxito de la primera. Al término de las grabaciones de Soltera otra vez, muchos del equipo fueron despedidos. ¿Cómo vivió ese proceso? Es una pena, porque se fue mucha gente con la que yo trabajé. Pero sé que nos reencontraremos más adelante. Cuesta entender estas situaciones, pero uno sabe que esto es un negocio.¿Por qué ha optado por permanecer en Canal 13? Llevo diez años en el canal, y me gusta la permanencia y la confianza que ellos tienen en mi trabajo. Acá me he sentido bien desde que llegué, y sé que están apostando por el área de ficción, aunque sea muy probable que en un futuro la externalicen. Tenemos un público fiel, pero sé que en el canal están buscando más audiencia, y hay varios proyectos en carpeta para lograr eso.En No estoy loca también está cerca del personaje de Paz Bascuñán Sí, ese es un papel pequeño, pero muy importante, porque le permite a Carolina (Bascuñán) entender su situación. Es la antagonista que le hace click. Esta es la mejor película de Nicolás López, y lo digo así de tajante. Vi todo el proceso, vi todo lo que sucedió con la película y cuando terminó. Es súper potente, me tocó la fibra, porque todas hemos estado con un hombre que te puede volver loca. Todas hemos estado ahí.Sapo toca otra tecla, ¿cómo fue esa experiencia? Increíble, esa película la hicimos en familia, hace tres años. Yo estaba embarazada cuando la hicimos con mi ex marido. Y además de ser coprotagonista, fui productora ejecutiva y directora de casting. Creo que será una película que dará mucho que hablar porque habla de la relevancia de los medios en dictadura, cómo se manejó la información en esos años.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi