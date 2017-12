/ La empresa Clubit New Media , Ltd. junto con Zanco anunció el lanzamiento del teléfono móvil más pequeño del mundo : Zanco Tiny T1 . Este teléfono surgió en la plataforma de crownfunding Kickstrarter . La pantalla del dispositivo es de tan solo 1,25 centímetros, el grosor no rebasa los 1,2 centímetros, y su altura es de 4,76 centímetros. El dispositivo pesa solo 13 gramos .Zanco Tiny T1 está equipado con 32 megabytes de memoria operativa y la misma cantidad de memoria incorporada. Esto permite que el dispositivo almacene hasta 300 contactos y 50 mensajes SMS. La batería está diseñada para tres días de funcionamiento en modo de espera.El teléfono soporta 13 idiomas, posee una nano sim y está equipado con una entrada para Micro USB . Sin embargo, por su tamaño, solo funciona en la red 2G.El precio mínimo del dispositivo es de unos 40 dólares. El proyecto tiene una gran demanda: los desarrolladores ya han recaudado en la plataforma unos 88.300 dólares aunque la cantidad mínima requerida era de 33.500 dólares. Aún no se tiene fecha de lanzamiento . Se espera que sea un teléfono secundario y pueda ser utilizado en casos de emergencia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi